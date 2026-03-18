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KellyChu - 《星島教育》DSE摘星懶人包 3大名師 X 3大狀元傳授速效搶分攻略 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
內容

　　踏入DSE開考倒數階段，範文未熟讀、操卷未見起色、作文無從下筆？與其盲目死讀，不如對準捷徑。《星島教育》全新推出「DSE 2026摘星懶人包系列」，雲集3大名師及3大狀元，助考生極速追回落後進度。

　　中文科名師將剖析卷一大熱範文與課外篇章溫習要訣，傳授5招提升卷二寫作表現；英文科名師分享20個應試貼士，更教路善用AI輔助練習Writing及Speaking；數學科老師亦會撰文拍片，分享溫習攻略。系列更邀得歷屆超級狀元親身加持，公開臨場搶分秘技，助考生直搗核心。

　　《星島教育》聯同津貼中學議會，邀請學界老師為公民科和8個選修科撰寫精讀攻略，包括地理、物理、化學、生物、中史、世史、經濟及企會財科。系列更涵蓋身心靈健康貼士，包括健腦湯水及減壓良方，並提供「開考懶人包」，整合考試注意事項、必備物品及惡劣天氣安排。

　　立即緊貼《星島教育》DSE 2026系列，破解地獄試題，告別無效操卷！

KellyChu
 

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