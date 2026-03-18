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KellyChu - 15萬枝彩花維港海濱綻放 中環毛絨花「Flower Market」預約爆滿 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
內容

香港藝術三月，沉浸式藝術展覽「Henderson Land × Cj Hendry Flower Market」首度登陸亞洲，由明天起至周日喺中環海濱舉行，早前開放畀公眾登記預約入場，免費體驗，旋即引起熱潮，唔夠一日，所有場次額滿。已經登記嘅市民，按時入場，每人可免費選取一朵毛絨花，亦可選購其他花朵，親手組合自己嘅夢幻花束。

　　呢次活動將展出超過26款、15萬枝由澳洲超寫實藝術家Cj Hendry精心創作嘅奇趣毛絨花，從永恆經典嘅玫瑰、向日葵及百合等，到更多令人驚喜嘅花種，每一朵都帶着術家獨有嘅細膩質感與想像力。今次香港站仲特別加入兩款限定作品：一款係為慶祝恒基兆業地產成立50周年而創作嘅繡球蔥花「Henderson Flower」，另一款就係香港市花洋紫荊「Bauhinia」。

　　「Flower Market」係恒基成立50周年慶祝活動之一，集團希望讓藝術體驗不止於觀賞，更成為凝聚社區、傳遞歡樂嘅平台。昨天，喺活動正式向公眾開放前，恒基特別邀請160位兒童及長者率先參與，成為這片花海嘅首批訪客。小朋友們喺花叢間穿梭，長者們捧起柔軟嘅花朵，臉上綻放嘅笑容，就係這場展覽最動人嘅風景。

KellyChu

昨早160位小朋友及長者率先參觀Flower Market，由李徐子淇、Cj Hendry親自接待。
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