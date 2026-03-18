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李純恩 - 不要想太多 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
3小時前
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生活 專欄
內容

　　前些年藝術品市場暢旺的時候，中國有許多不懂藝術的人都紛紛花錢買藝術品。這些人買藝術品並不是想學着欣賞藝術，而是為了「投資」。他們聽信一些所謂瞭解行情的人說，某某某的作品價格會翻倍上升，便馬上去買來囤貨，以為執到寶，等着發達。

　　這天在網上看到一個小生意人，就是在那時候聽傳言說凡是什麼美術協會成員的畫，平均每年會翻一倍，他便做起了發達夢，花錢東買西買，「趁低吸納」，前後花了一千多萬人民幣，專收各地美術協會成員的作品，買了一批回家存着，夢想存它十年發大達。結果到今天，那些畫的現價，大概只有他進貨時的一成，並且有價無市，無法脫手，他做生意等着用錢，周轉不靈差點破產。

　　這種事情就像不懂股票的人聽消息買股票，以為可以一朝發達，卻常常血本無歸。買藝術品本來是為了欣賞，如果買一張畫不為欣賞而只等着它升值賺錢，結果往往適得其反。就像那個小生意人買畫，不管畫得好不好，只顧去看什麼美術協會的頭銜，捨本求末，一心投機，不知道在中國這種組織多如牛毛，成員水份極大，投機不成蝕本收場也合常理。

　　跟朋友聊天聊起這些，我說買畫是賞心樂事，悅目便好。你首先要喜歡那張畫，不管是誰畫的，合眼緣又負擔得起，即可買。至於會不會升值，以後會不會賺大錢，那是想多了。想多了太累。那麼累，還沒賺錢就虧了。

李純恩

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2026-03-17 02:00 HKT
好好過日子