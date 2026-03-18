Cally - 西沙GO PARK主辦FIP國際板網球賽 今日起一連五日公眾免費入場 | 商界講呢啲

呢排Padel（板網球）真係紅到發紫，唔單止風靡全球，仲正式入埋2026名古屋亞運變做獎牌項目添。為咗推廣呢項新興運動，於今日起至本周日（3月22日），西沙GO PARK聯同國際板網球聯盟（FIP）主辦「香港GO PARK FIP板網球銅級賽」以及首屆FIP青少年錦標賽，吸引來自超過25個國家及地區、超過140名頂尖球手參賽，公眾仲可以免費入場觀賞呢項咁大型嘅國際賽事！準決賽及決賽將於今個星期六、日分別上演，市民可以近距離睇到頂尖球手激戰。同場仲有「板網球狂熱嘉年華」，有美食車、遊戲攤位同埋打卡位，氣氛一流。



想親自落場？西沙GO PARK喺3至4月會舉行「板網球狂熱祭Padel Fever Festival」，有免費體驗班畀新手報名，等你可以親身感受Padel嘅魅力；仲會舉辦全港首個「夜光板網球派對Padel Glow in the Dark」、聯乘普拉提、瑜伽等跨界體驗。



西沙GO PARK積極推廣呢項新興運動，仲設立咗全港首個一站式板網球基地Hong Kong Padel Club（powered by GO PARK Sai Sha），呢度設有7個專業Padel場，除咗有Club Lounge同Players’ Lounge畀你打完波Chill下，仲有戶外健身設施同埋最潮嘅Cold Plunge冰浴，等你可以好似職業球手咁極速回勇。



最正嘅係場內裝咗AI智能攝影系統（CLUTCH），會自動幫你錄比賽兼剪埋精華片，再加埋專業教練嘅數據分析，幫你提升球技。依家仲做緊優惠，Club Lounge一日通行證只係$50，就可以入嚟體驗。月票$500可享優先預約、免費場地券、訓練優惠同埋戶外健身設施。年票$4,500全年盡享頂級配套，仲加送免費泊車，讓每一位板網球愛好者盡享頂級體驗。



同場設有「板網球狂熱嘉年華」，氣氛一流。