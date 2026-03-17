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林靜 - 粵菜善舉 | 紅棉樹下

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林靜
2小時前
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生活 專欄
內容

  3月的香港，飲食界有兩樁盛事，說是盛事，其實也是善舉。一前一後兩輪慈善晚宴活動，把身處世界各地的粵菜名廚都召喚回來了。

　　3月6日在鏞記的茶敘，我見到了符星師傅，年屆95歲的長者，站在點心前，手勢利落。他做的豬油包，據說香港已幾近失傳。麵粉、豬油、麻蓉，在他手中揉捏成一個個圓潤的小包，蒸籠一開，白霧騰騰中，那包子的香氣便鑽進鼻腔，是半個世紀前的味道了。

　　符師傅身邊，還站着20多位師傅，最年輕的也60開外了。他們從美國、澳洲、新加坡、日本、上海專程飛回來，不為別的，只為用自己手藝，為香港的長者籌款。江肇祺、陳偉強、許沛榮、黃隆滔……這些名字在香港飲食史上，每一個都是一個章節。如今他們齊齊整整地站在鏞記的龍鳳大禮堂裏，像一部粵菜百科全書。

　　當晚夜宴，多道幾近失傳的菜式一一重現：金陵酒家的遊龍燒豬、大三元的大鮑翅、鏞記的飛天燒鵝……每一道都是一頁歷史。席間有老饕低聲說：「這些菜，我以為這輩子再也吃不到了。」

　　更難得的是，26位名廚義務獻藝，鏞記承擔全部開支，籌得80萬善款。這還不止，3月26日在合和酒樓將舉行另一場大晚宴，近200位海外香港名廚自費回來，聯手重塑多道經典粵菜，128席早早售罄，兩次活動共籌得500萬。這筆錢將用於支持建造博愛醫院屯門藍地院舍裏的1434個安老宿位，讓老有所依。

　　看着年輕一輩的廚師圍在符師傅身邊，學着捏豬油包，那些幾近失傳的手藝，那些藏在油鹽醬醋裏的人生智慧，正從一雙佈滿皺紋的手，傳到另一雙年輕的手上。

　　往後的日子裏，老饕一族大概有福了。那些曾經只能在記憶中回味的老菜，或許會從新一代廚師的廚房裏，重新飄出香氣。

林靜

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