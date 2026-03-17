KellyChu - 麥當勞益食家優惠 $100起歎4餐 | Executive日記
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中東戰事令石油短缺，相信大家最近都覺呢場戰爭同自己息息相關，因為乜都加價，除咗麥當勞，𠵱家25元就可以食一餐！慳妹Kelly繼續同大家分析慳錢大計，「老麥」多款人氣套票限時回歸任你揀，其中「麥麥抵食套餐」只要100元起，可以歎4款指定套餐；「著數之晨套餐」都係100元起，亦可以歎4款指定早餐；「四重滋味套餐」就136元起，歎足4款指定4道菜套餐！
𠵱家「加風四起」乜都貴，但「老麥」依然咁抵食，小妹梗係買多幾套日日歎日日慳喇！不過數量有限，售完即止，大家記得去呢個網站搶購（https://mcds.hk/prepaid）！
KellyChu
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