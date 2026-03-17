KellyChu - 陳國基﹕全力支持運動員 廖長江﹕健兒帶來正能量 馬會頒逾684萬 嘉許殘特奧會港將 | Executive日記

港隊健兒喺今屆殘特奧會表現卓越，斬獲11金、23銀及26銅，凱旋歸來。馬會昨日就舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向港隊頒發逾684萬元獎金。政務司司長陳國基致辭時話，政府一直非常支持殘疾人士運動發展，透過不同體育政策和資源投放，全力支持運動員追夢；佢又祝願一眾運動員，喺今年10月日本名古屋舉行嘅亞殘運，繼續突破自我、盡展所長、再創高峰。



馬會主席廖長江話，港隊喺今屆殘運會表現卓越，各位健兒在賽場上全力以赴，超越自我，展示「我做得到」嘅香港精神，並為社會帶來正能量。硬地滾球運動員梁育榮首度參加殘運會就勇奪兩金，佢衷心感謝政府、體院、馬會及社會各界嘅支持，強調往後會繼續努力，全力備戰愛知名古屋2026亞洲殘疾人運動會，力爭佳績。



馬會贊助體院喺2023年推出為期3年嘅「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，獎勵喺頂尖大型運動會中表現優秀嘅香港運動員。至今馬會已透過計劃，發放超過9400萬元現金獎勵。



KellyChu