Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 陳國基﹕全力支持運動員 廖長江﹕健兒帶來正能量 馬會頒逾684萬 嘉許殘特奧會港將 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

港隊健兒喺今屆殘特奧會表現卓越，斬獲11金、23銀及26銅，凱旋歸來。馬會昨日就舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向港隊頒發逾684萬元獎金。政務司司長陳國基致辭時話，政府一直非常支持殘疾人士運動發展，透過不同體育政策和資源投放，全力支持運動員追夢；佢又祝願一眾運動員，喺今年10月日本名古屋舉行嘅亞殘運，繼續突破自我、盡展所長、再創高峰。

　　馬會主席廖長江話，港隊喺今屆殘運會表現卓越，各位健兒在賽場上全力以赴，超越自我，展示「我做得到」嘅香港精神，並為社會帶來正能量。硬地滾球運動員梁育榮首度參加殘運會就勇奪兩金，佢衷心感謝政府、體院、馬會及社會各界嘅支持，強調往後會繼續努力，全力備戰愛知名古屋2026亞洲殘疾人運動會，力爭佳績。

　　馬會贊助體院喺2023年推出為期3年嘅「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，獎勵喺頂尖大型運動會中表現優秀嘅香港運動員。至今馬會已透過計劃，發放超過9400萬元現金獎勵。

KellyChu

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
2026-03-15 17:35 HKT
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
02:14
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客拋出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
12小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
18小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
19小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
18小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
2026-03-15 10:00 HKT
更多文章
最平25元有得歎。
KellyChu - 麥當勞益食家優惠 $100起歎4餐 | Executive日記
　　中東戰事令石油短缺，相信大家最近都覺呢場戰爭同自己息息相關，因為乜都加價，除咗麥當勞，𠵱家25元就可以食一餐！慳妹Kelly繼續同大家分析慳錢大計，「老麥」多款人氣套票限時回歸任你揀，其中「麥麥抵食套餐」只要100元起，可以歎4款指定套餐；「著數之晨套餐」都係100元起，亦可以歎4款指定早餐；「四重滋味套餐」就136元起，歎足4款指定4道菜套餐！ 　　𠵱家「加風四起」乜都貴，但「老麥」依
2小時前
Executive日記