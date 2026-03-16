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李丞責 - 動盪時期 如何安然渡過？ | 李丞責博士玄學信箱

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李丞責
1小時前
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生活 專欄
內容

問：李師傅你好！之前看你介紹過「赤馬紅羊」易招動盪。現時中東局勢不安，在這注定動盪的時期，小市民還有辦法改運嗎？如何才能安然渡過？

　　古人有云：「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書、六名、七相、八敬神、九交貴人、十養生。」命與運排在首位，卻偏偏是最難改變的。但細看其餘八項，全都是後天可以努力的事。

　　命不好、運不佳，並非判了死刑。一個人若肯努力讀書、廣結善緣，雖非含金鎖匙出世，但憑自身實力立足，危難時自有貴人相助，這樣的人生，已算走出了一條屬於自己的路；名字五行相符、面相端正的人，求職交際往往比旁人多幾分機緣；懂得養生、作息有度的人，縱使命格平淡，卻能健康長壽。反觀某些命格極佳卻揮霍無度、夜夜笙歌者，福氣往往折損殆盡。由此可見，命運是底牌，但後天的每一項努力，都是加在手上的新牌。

　　同理，赤馬紅劫之年無法改變，但個人能否安然渡過，是看自身如何回應。

　　首先，管好自己的情緒。赤馬紅羊之年，火氣重、脾氣躁，切忌因外在紛擾而情緒大起大落。看見某國炸了另一國，義憤填膺是人之常情，但若長期被戰爭氣氛牽着走，只會令自身磁場越趨負面、為戰爭能量推波助瀾。

　　其次，擺好流年風水，守住自身氣場。居家環境的氣場平和正面，有助於心神安定，在外間動盪時尤為重要。

　　第三，多積功德、存善念。有信仰者，不妨多祈禱、念佛，將功德迴向給戰火中受苦的人民；無宗教信仰者，亦可多做善事，以實際行動廣種善因。

　　亂世之中，我們改變不了國際局勢，卻可以選擇如何安頓自己。命運或許有定數，但心存善念、敬畏天地、積極修身，始終是任何時代都行得通的處世之道。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

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