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林靜 - 微醺爵士樂之夜 | 紅棉樹下

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林靜
4小時前
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生活 專欄
內容

　　久藏的酒，味越醇厚；夏韶聲的歌聲，經時日沉澱，磁力越強。

　　荃灣大會堂音樂廳全場滿座。老中青歌迷坐在一起，像一群赴約的老友。有人從CD年代開始聽，也有人因為上一輩的推介，來見識這位「香港搖滾之父」的現場魅力。座無虛席的場面，說明了有些聲音，從不被時間淘汰。

　　這一夜的主題是「Jazz Meets Pop」。夏韶聲與意大利鋼琴家Danilo Rea合作，前者以歌敘事，後者被譽為「旋律的魔術師」，琴音如流雲，即興而細膩。兩人去年八月在紅館已有默契，這次在較小的音樂廳合作，更像老友促膝談心。

　　夏韶聲打開話匣子，訴說人生故事，然後低吟淺唱。

　　他說，去年在紅館開個唱時，一名海外歌迷告訴他，會帶太太回港入座。但世事難料，太太病逝，他未能回來。這個晚上，這位樂迷來了。夏韶聲為他送上一首《She is out of my life》，

　　「So, I've learned that love's not possession, and I've learned that love won't wait. Now, I've learned that love needs expression, but I've learned too late.」

　　琴音落下，我為這位歌迷送上最真摯的祝福。

　　悠悠數十載流轉，一直追夏韶聲的歌，每一首都觸動心弦。這一晚，他與Danilo Rea以爵士樂風，重新演繹多首經典金曲：

　　「Yesterday, all my troubles seemed so far away⋯」

　　「Imagine there’s no countries…」

　　「何時能再與你家鄉中相見天未亮，我這裡每晚每朝也會對你想一趟⋯⋯」

　　「浩瀚煙波裡，我懷念，懷念往年⋯⋯」

　　「當初不信命運但信機會，直到今天，自信的心仍是不會變⋯⋯」

　　聽後陶醉，微醺中回眸，一段段有他歌聲伴隨的人生路，在腦海裡緩緩流過。

林靜

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2026-03-12 02:00 HKT
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