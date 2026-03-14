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譚紀豪 - 河內速度 | 無名指

無名指
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譚紀豪
4小時前
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生活 專欄
內容

　　從河內回港已幾日，居然有些不捨。說「居然」，因為我幾乎每年都去越南，遊覽時也不會刻意趕行程，時間不夠下次再去便是。這次在河內，驚覺發展中城市變化之快，怕某些事物會被時代淘汰，就生了繾綣之情。若問我怕甚麼，一下子又說不上來，也許不知道有甚麼會被時代淹沒，才最可怕。

　　河內的改變，從飛機降落那一刻便發現，內排機場國際航廈去年底完成擴建，據說航班閘口增加近一倍，出入境大堂當然亦擴建了。我記得第一次來時，驚訝首都國門竟如此破落，當時做落地簽證，職員拿着我的護照研究半天，期間一直和旁邊同事講越南話，令人非常不安。如今內排機場已對得起首都機場的身份，儘管它只是越南第二繁忙的機場。

　　從海關出來我用Grab叫了輛車，沒想到竟是本土品牌VinFast電動車來接。到下榻的三星酒店，接待處職員以流暢英語對話，刷新了固有印象。老城區人多路窄，行人不按交通燈號過馬路是河內的老笑話，同樣的繁忙街區卻悄悄發生了變化，過去laid back氛圍不如何時演變成一種raw energy。我在充滿活力的市街步行去牛肉河粉店，幾年沒來它已拿下三個米芝蓮貼紙，味道沒變但排隊的人更多了。

　　從老城區往舊歌劇院的方向，滿街奢侈品店，一隻頂級手錶的售價，可能是一個越南農民一輩子都賺不到的數字。我拿港幣過來以為很好花，雖仍算便宜，其實已悄悄通脹。我在遊客區買點小食，店員說沒零錢找贖，竟勸我用電子支付⋯⋯

　　我不確定這些改變是好是壞，只為某些事情即將消失而惋惜。（IG﹕@tamkeiho）

資深唱片人兼樂迷
譚紀豪

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譚紀豪 - 河內美食探索 | 無名指
　　在河內內排機場往市區的路上，我翻開剛蓋過章的護照，才知這已是兩年來第三次來越南。很多香港人對泰國情有獨鍾，我卻偏愛越南，喜歡她的天然風光，也對其歷史人文頗感興趣。 　　在認識越南的過程中，我發現自己對北部和中部地區的喜愛遠高於南部，並懷疑是我作為廣東人與古南越國人的共振，畢竟2000年前番禺曾是南越國首都，而現在越南南部地區要到17至18世紀（明末清初）才陸續納入其版圖。 　　另一
2026-03-07 02:00 HKT
無名指