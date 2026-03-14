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李純恩 - 騙到英國去了 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
4小時前
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生活 專欄
內容

　　中國駐英國大使館提醒在英國的中國公民，要小心提防冒充香港廉政公署的電訊詐騙。

　　這類詐騙以往只會在香港進行，因為只有香港人才知道廉政公署的咖啡不好喝，出了香港境，過了羅湖關，ICAC就是港產片裏的故事了。由此可見，一定是這類詐騙招數在香港的業績日差，退而求其次，轉去英國運作了。

　　在英國進行這類詐騙，目標應該也是以居英香港人為主，因為只有他們才有對廉署根深柢固的印象，換個大陸同胞，則要說他們熟悉的「中紀委」、「反貪局」之類的才有效。「香港廉政公署」，他們太陌生。

　　以此推斷，既然中國駐美大使館發得警告，那說明已有不少人中招，中招的大概又多為香港人。香港人敬畏老廉，尤其是做過些心虛的事情，突然接到廉署電話，以為「犯我廉署者，雖遠必誅！」殺到英倫來了！心中一慌，便上當受騙了。受騙的還不會是老華僑，一定是去了英國不久的準華僑，在他們的心裏，「香港廉政公署」餘威尚在。

　　自從在柬埔寨和緬甸打掉好幾個詐騙集團老窩之後，在香港收到詐騙電話的機率已大大下降了，以為從此太平，不料他們轉移陣地，游擊戰打到英國去了。在柬埔寨和緬甸搗破的詐騙地點裏，有許多偽裝的場景，比如「上海市公安局」、「北京市紀委」等，招牌和室內裝飾都仿真了在視頻上展示給受騙者看，以收震懾之效。如今，他們的佈景組可能又有新工作，「香港廉政公署」ICAC的景搭起來。不知行動時，是講廣東話，還是普通話。

李純恩

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2026-03-13 02:00 HKT
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