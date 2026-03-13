李飛帆 - 余仁生 春來養生超值優惠 | 企業熱話
春天是為全年健康打好基礎的關鍵季節，養生食品的輔助是必不可少的。余仁生於即日起至4月16日推出多款超值「滋補養生組合」優惠，全方位守護你的健康。
於余仁生門市或網店以6折，即$1,598購買「皇牌護肺蟲草組合」——野生冬蟲夏草膠囊（30粒裝）及珍貴野生冬蟲夏草（10條裝）（組合標準價$2,670）。單買珍貴野生冬蟲夏草（10條裝）亦只需$598（標準價$880），助你改善呼吸系統並提升免疫力。此外，選購余仁生指定盒裝野生冬蟲夏草亦可低至72折優惠；多款人氣指定膠囊任選2件75折；買兩盒再送強筋健骨關節寶膠囊（10粒裝）（價值$79）！優惠詳情可留意余仁生網上公佈或下載余仁生APP。
網址：shop.euyansang.com.hk
李飛帆
