李飛帆 - 「神燈」限時品嘗 原隻豬手鮑魚煲 | 企業熱話

神燈海鮮酒家集團旗下經典菜酒家「神燈海鮮酒家」及全新親民品牌「神燈會館」於3月及4月同步推出期間限定專享套餐，並以工法繁複、寓意富貴的「原隻豬手鮑魚煲」為主打，讓食客細味逾半世紀的匠心廚藝。
師傅嚴選優質原隻豬手，經過長時間慢火細燉，將油脂化為豐盈的骨膠原，入口滑溜而不膩；再加入肥美鮮甜的鮑魚一同燜煮，讓鮑魚充分吸收豬手與秘製濃汁的精華。這道充滿家常溫暖卻盡顯派場的大菜，將同時於兩大品牌的套餐中亮相，是春日滋補與聚會的首選。套餐再配上多款精緻名菜，每口都充滿驚喜！
