Titus - 預知未來的超能力 | 錶奇立異

你試過「開口中」嗎？這種感覺實在太爽了，就像擁有了預知未來的超能力。這超能力，在很多電影裏都出現過，而在「凡間」的我們便只能渴慕着。但事實上，那只是一時的快感，世上沒有人能達到言出必中的境界。



2026年的Watches & Wonders在4月初便會一如以往在Geneva舉行。這個錶壇盛事往往都是各大牌子不約而同地發布新消息的時間；除了發布新錶款，錶迷也會關注停產的錶款。而剛剛踏入3月初，各大媒體及收藏家都紛紛解鎖他們的「超能力」，嘗試預測新錶款及停產錶款。而今年最大的推測，便是勞力士GMT-Master II系列中的經典顏色百事圈（紅藍）將會面臨停產。



這個傳聞有兩大原因：



勞力士在上年已申請了過往曾經推出的可樂圈（紅黑）的專利，令大家推測品牌會以陶瓷圈將這經典顏色重新推出。



勞力士的GMT百事圈陶瓷外圈製作相當困難；紅藍兩色陶瓷需要一同在高溫燒結，而兩者化學性質與熱膨脹係數不同，極易在燒製或冷卻過程中出現顏色滲透不均或結構裂紋。傳聞製作中的報廢率高達90%，所以品牌將這錶款停產也算合理。



其實，上年停產的傳聞已經非常廣泛，但最後仍然沒有停產。今年同樣的傳聞，已令市價飆升，現在GMT百事圈的市價差不多到20萬元了。但在我看來，反正預知未來的超能力都是幻覺，就不用太緊張買賣，好好期待着4月初的官方消息吧。



Titus