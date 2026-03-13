查小欣 - MOKO美心皇宮好食好玩 | 查乜料

美心皇宮在旺角新世紀廣場（MOKO）新店，好食好玩！好玩有首設「美心點心教室」可學做點心，由美心中菜廚師用粵語及英語授課，共可學整20多款點心，每堂學兩款，有得玩有得食，4月正式開班，同一班為食愛玩的朋友提起，已經有十幾人舉手報名。



踏進新店，翻新得金光閃閃的懷舊龍鳳雕像，經典回憶，成打卡熱點；另勾起回憶殺的是經典傳統手推點心車，推到你面前任揀，就像小時候去飲茶。



明爐專區，大大間玻璃房，讓饕客近距離觀賞師傅每日現場即燒乳豬，細心烘烤，控制火候，將乳豬皮燒至金黃色，化皮肉嫩，我豬敏感，未能吃，但見各人吃時蘸上美心秘製陳皮醬都讚不絕口。幸好有脂香四溢的現烤美心燒鵝皇，皮脆鵝味濃郁，伴滲透精華醬汁的幼滑陳村粉，最佳配搭，然後呷一口玫瑰醋，微酸帶玫瑰清香，解膩。



極考工夫的粵式老菜：懷舊冰燒肉，在五花腩中釀入鹹蛋黃，油脂芳香不膩；菊花順德拆魚羹，用去骨的煎香大頭魚，熬成濃稠湯底，加入魚肉，真材實料，清、鮮、爽、嫩、滑！



甜品，傳統+創意無限：龍鬚雞蛋散、玫瑰糖沙翁；中西合璧的新品：陳皮巴斯克芝士蛋糕、普洱芝麻提拉米蘇、紅棗杞子卷蛋、雲南玫瑰奶凍杯，我首選蝶豆花椰汁紅豆糕。



更有新意是設有「童趣點心餐」兒童餐，中西點心、附送填色紙及顏色筆，培養新生代享受飲茶，傳承一盅兩件文化。



查小欣

