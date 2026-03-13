鄧達智 - 千里傳音盧秋萍 | 智智樂GO

終於目睹上一輩舞台藝術家演繹何謂功力深厚，水平高至甚麼程度。



還未完全踏上慶生講台，更未拿起擴音咪，逐步走下樓梯間；萍姐（粵劇圈專有名詞，必須擁有被公認高水平地位，始得「姐」的封號，不論歲數。例如紅線女、芳艷芬、白雪仙；永遠都係女姐、芳姐、仙姐）盧秋萍運氣丹田，嬌媚清晰絕不含糊一字一句：「我咪嚟緊囉⋯⋯」



全場不算多，二百幾位來賓不禁發出驚訝讚佩，猶如盧Auntie（跟她女兒容太友好，叫「姐」似乎禮數不周，「姨」卻老氣，研究下來，還是叫Auntie配合她的身份）清楚大家反應，立即補充：「雖然83歲，我係冇用咪㗎，你哋聽唔聽到呢？」偌大順德君蘭高球會所宴會廳，傳來雷動掌聲、歡呼聲，高叫「萍姐好嘢」，不絕於耳！



盧秋萍就是這樣一號人物，翻閱Auntie資料；簡直長過一匹布！七十載藝術造詣無可置疑，國家一級藝術家，一聲問吓，廣州街坊無人不識；再問戲劇圈朋友，粵、港、澳（門）、湛、南洋、美加澳（洲）紅遍。1943年出生番禺，幼歲隨家人移居香港，14歲返廣州考入「太陽升粵劇團」，19歲升任正印花旦。樣子甜美，聲音清脆，可塑性強；從粵劇台板到小螢幕，從樣板戲到大銀幕⋯⋯曾經如此描繪自己：「我的宗旨就是；每做一件事，每接受一次任務，我都要做到最好。沒有100分，我都要做到99.9分！」



一套《外來媳婦本地郎》角色「媽打」，將盧Auntie聲望推向高峰，成就經典。



認識身份與外號皆「容太」吳卉棠彈指三年。前年江浙一帶大快朵頤大閘蟹旅程，跟容太與好友國際食評家Agnes謝嫣薇，相約蘇州餐聚雅致私房菜。到場始知卉棠父母吳Uncle、盧Auntie同行，毋須好友介紹；長者何止温婉斯文，身段儀態在今日世情已難逢第二人，軟糯語調清晰傳音。去到適當位置卻妙語如珠，搞笑鬼馬。



是次君蘭吳盧伉儷慶生宴上，二人耍斯文花槍，為在場親友帶來重重喜樂氣息，賓主盡歡始散。



鄧達智