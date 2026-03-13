Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 蘇格蘭式幽默 | 任意行

任意行
任意行
張諾
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　每當我想不到看甚麼書時，就會找蘇格蘭作家Alexander McCall Smith（史密斯）的作品，從未讓我失望。

　　他生於非洲，17歲於愛丁堡讀法律，這位前醫學法教授在80年代回到非洲協助推動博茨瓦納大學法學院，那片紅土大地後來成了他筆下最另類的犯罪現場－－暢銷4000萬冊的《第一女子偵探社》系列，主角是「傳統身形」的茨瓦納女性，開設全國唯一女偵探社。沒有冷血連環殺手，只有出走的丈夫、失蹤的孩子、一宗宗偷羊小事。史密斯用偵探小說的外衣，寫非洲陽光下的善良日常。

　　但我更喜歡他的「蘇格蘭街44號」系列。自2004年起在報章《蘇格蘭人報》連載，至今仍是全球最長壽的連載小說，關於一幢排屋內各住戶的生活瑣事，6歲天才兒童Bertie被虎媽逼學色士風看心理治療師、人類學家跑去馬六甲海峽研究海盜、單身漢畫家與他的白爹利犬。

　　這就是史密斯的魔力，筆鋒一轉，非洲的熱風變成愛丁堡石板路的濕氣，偵探故事變成生活哲學。《戀上蘇格蘭》（Love Over Scotland）是系列第三部，也是許多史密斯書迷「叛逃」的起點，發現自己更關心Bertie能否逃過媽媽的壓力獨自搭火車，而不是女偵探的尋人案件。

　　76歲的史密斯如今住在愛丁堡，仍然日寫5000字。有人問他為何如此高產，他答：「因為我活在兩個最好的地方－－非洲讓我學懂寬容，蘇格蘭教曉我幽默。」

張諾

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
1小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
23小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
12小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
16小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
23小時前
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
影視圈
9小時前
43歲TVB「離巢小花」事業半途而廢 被指撞樣馮素波新形象劣評如潮 拍片發爛渣鬧網民？
43歲TVB「離巢小花」事業半途而廢 被指撞樣馮素波新形象劣評如潮 拍片發爛渣鬧網民？
影視圈
10小時前
更多文章
張諾 - 音樂奇航 | 任意行
　　2月一個周日晚上，西灣河文娛中心劇院蛻變成一個奇異的音樂空間。台上，逾50位樂手組成的交響樂團與爵士樂隊並列，燈光漸暗，在Kenneth帶領下，一場名為《交響爵士樂奇航》的音樂會，以無法歸類的聲音，向觀眾呈獻從未有過的音樂體驗。 　　音樂會策劃人兼指揮李健強（Kenneth Li），本身就是一個跨界的故事。他從古典音樂出身，卻不甘被困在嚴謹的樂譜中，遠赴英國攻讀爵士樂演奏碩士，從古典到爵
2026-03-11 02:00 HKT
任意行