張諾 - 蘇格蘭式幽默 | 任意行

每當我想不到看甚麼書時，就會找蘇格蘭作家Alexander McCall Smith（史密斯）的作品，從未讓我失望。



他生於非洲，17歲於愛丁堡讀法律，這位前醫學法教授在80年代回到非洲協助推動博茨瓦納大學法學院，那片紅土大地後來成了他筆下最另類的犯罪現場－－暢銷4000萬冊的《第一女子偵探社》系列，主角是「傳統身形」的茨瓦納女性，開設全國唯一女偵探社。沒有冷血連環殺手，只有出走的丈夫、失蹤的孩子、一宗宗偷羊小事。史密斯用偵探小說的外衣，寫非洲陽光下的善良日常。



但我更喜歡他的「蘇格蘭街44號」系列。自2004年起在報章《蘇格蘭人報》連載，至今仍是全球最長壽的連載小說，關於一幢排屋內各住戶的生活瑣事，6歲天才兒童Bertie被虎媽逼學色士風看心理治療師、人類學家跑去馬六甲海峽研究海盜、單身漢畫家與他的白爹利犬。



這就是史密斯的魔力，筆鋒一轉，非洲的熱風變成愛丁堡石板路的濕氣，偵探故事變成生活哲學。《戀上蘇格蘭》（Love Over Scotland）是系列第三部，也是許多史密斯書迷「叛逃」的起點，發現自己更關心Bertie能否逃過媽媽的壓力獨自搭火車，而不是女偵探的尋人案件。



76歲的史密斯如今住在愛丁堡，仍然日寫5000字。有人問他為何如此高產，他答：「因為我活在兩個最好的地方－－非洲讓我學懂寬容，蘇格蘭教曉我幽默。」



張諾