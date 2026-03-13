李純恩 - 還算好 | 好好過日子

這天去油站加油，汽油在不知不覺間已經升到三十二元一公升，油站職員說近來油價天天往上漲，過些日子可能更貴。航空公司也宣布增加機票的燃油附加費，出去旅行的開銷也因此上漲。所以不要說中東戰爭遠在萬里之外不關你事，才打了幾天，影響就臨到我們頭上來了。



這些天看新聞，中東戰事每天都佔去一半篇幅，這便也成了日常話題，茶餘飯後，少不免也說說戰事，少不免也上了網上AI假新聞的當，都是隔岸觀火，直至到油站加油，才感覺到戰火的灼熱。



坐長途飛機從歐美飛回來的朋友都要多坐兩三個小時飛機，因為要避開某些戰火紛飛的空域，添加了辛苦。



但想想陷在炮火中的生靈，這點辛苦也就不算甚麼了。加拿大回來的朋友說，現在加拿大治安越來越差，出門上街也有些提心吊膽，前些日子有個人在巴士站等巴士，旁邊一個醉漢當街撒尿，尿液濺到那人，他便罵了一句，撒尿者勃然大怒，揮拳狂打，結果把那人打死了。打人的時候旁邊有人，但沒人勸架，都怕惹麻煩。還有小偷入屋偷盜，在花園泳池旁滑倒摔傷，結果屋主還因此被告。童黨見誰家有靚車，進屋打劫搶車匙，搶到車匙就到車房把車搶走，案件之多，令警察疲於奔命。



聽到朋友吐的這些苦水，好像處處都有戰場，可以過上安樂日子不容易，便也不再去想一公升汽油要三十二塊錢了。



李純恩