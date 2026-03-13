KellyChu - 惠康推連串「猛虎級」88折 逾400款產品優惠「係堅價」 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　惠康推出「三月大節慶」，全月輪住帶來一連串「猛虎級」88折優惠，以老虎般澎湃折扣同你展開新一季購物盛宴！優惠陣容全面升級，包括精選品牌買滿指定金額限時88折（期期不同）、備受歡迎嘅「網購店取」逢星期三、四買滿$100即享88折，以及多款指定產品類別優惠輪住推出。與此同時，「係堅價」第三輪強勢出擊，產品種類超過400款，讓你用最強「虎」勁盡情掃貨。

　　惠康破天荒聯乘20個大品牌，逢星期一至星期四推出「猛虎級」限時88折優惠！ 

　　全方位優惠陣容參與品牌包括嘉頓餅乾、道地、雀巢冷凍鮮牛奶、乳酪、乳酪飲品或百福豆類製品、刀嘜、Ariel、Lenor、金寶湯、可口可樂、芬達、雪碧、玉泉、樂事薯片、維他奶、鈣思寶、嘉士伯、七寶札幌及K1664等，一次過滿足不同家庭嘅日常所需。

2026公益金新界區百萬行將於本月22日舉行。
KellyChu - 捐300元為慈善出力 率先踏足粉嶺繞道 公益金新界區百萬行3•22開步 | Executive日記
慈善步行活動「香港公益金百萬行」多年來為「家庭及兒童福利服務」籌募善款，幫助有需要家庭。本年度新界區百萬行將在本月22日於粉嶺繞道（東段）正式啟用前舉行，參加者可藉是次機會親身踏足新基建為慈善出力，並沿途欣賞梧桐河至九龍坑一帶景色。 中國銀行（香港）全力支持 　　粉嶺繞道（東段）為古洞北及粉嶺北新發展區發展計劃的一部分，連接未來的粉嶺北新發展區與粉嶺公路，以應付新發展區交通需求。是次百
5小時前
Executive日記
參與Tiger Circle急口令大挑戰拎獎品喇。
KellyChu - 《英文虎報》打造新平台「Tiger Circle」 10秒急口令大挑戰 等你投票拎獎賞 | Executive日記
星島新聞集團旗下嘅《英文虎報》，推出社群IG帳號「Tiger Circle」，作為專為香港新世代打造嘅平台，「Tiger Circle」讓大家能夠主導個人故事，共建未來，並與志同道合嘅夥伴並肩前行。Tiger Circle英文急口令大挑戰，最近火熱進行中，參與龍虎榜投票活動，即有機會獲取豐富獎賞。 　　Tiger Circle英文急口令大挑戰，邀請明星名人、大學生、中學生三大圈子，挑戰10秒
2026-03-12 02:00 HKT
