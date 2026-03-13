KellyChu - 職訓局啟用「客薈香港中心」 冀培育體育及旅遊業人才 | Executive日記

政府近年積極推動「+旅遊」和體育產業化，職業訓練局昨啟用位於IVE柴灣院校的「客薈香港中心」，期望透過引進多項智能及沉浸式運動、旅遊和餐飲教學設施，裝備學生掌握行業最新知識及技能，為未來職業發展作好準備。



中心佔地約400平方米，配備多項先進教育設施，是VTC酒店及旅遊學科培訓酒店及餐飲、康體文娛及運動、旅遊及會議展覽及廚藝專才的綜合教學中心。例如符合國際標準的劍擊步道、多部產業級氣壓式阻力訓練器材和智能康復健身機等，為學生投身教練、運動科技專才、裁判等專業職位作準備。



文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君話，「客薈香港中心」將為學生提供更全面和專業的培訓場所，協助他們更好掌握體育和旅遊業的發展機遇，期望未來培育出更多能推動這兩個範疇有機結合的人才。



KellyChu