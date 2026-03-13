何明新 - 舊油麻地警署附近－－林則徐七敗英軍 | 猛料阿Sir講古

「舊油麻地警署」開放與粉絲踏上香港經典警匪片的光影之旅和展覽，大受歡迎，展示本地文化與歷史底蘊是香港發展和與國家融合的重要方向，舊警署只是歷史一小角，走入時光隧道該區是香港的源起，英國人發動「鴉片戰爭」的起點，改變了香港的命運，也對中國和世界帶來深遠的影響。



主人翁是國家英雄林則徐。清朝道光皇帝年間或之前，英國人在中國販賣鴉片及傳授國人吸鴉片之法，換取中國外銷的茶葉、瓷器和絲綢等中國特產，引起很多社會問題，生產力的巨大破壞，擾亂社會秩序和損害大眾健康等，也使大眾辛苦賺來的白銀大量流到毒販之手，朝廷於1839年派遣他以欽差大臣官職到廣東查禁英國人控制及勾連地下幫派和貪腐官員的鴉片貿易，他命令英國人控制的各國鴉片商交出煙土，並簽署保證書不在中國販賣鴉片，共繳獲二萬多箱，於6月在東莞虎門海灘當眾銷毀，著名的「虎門銷煙」。英國人拒絕簽署保證書，他於是下令英國鴉片船駛離廣州及中國水域，鴉片船以避風為由轉到香港島（當時稱為紅香爐）中上環停靠，又非法登上九龍尖沙咀（當時稱為大包米）一帶補給食物等，也經常借酒鬧事，7月7日有英國水手上岸買醉後，走入一間廟宇搗亂，村民阻止，期間尖沙咀村民林維喜被英軍打傷，後傷重死亡。此兇案驚動林則徐，他要求英國駐華商務總監Chief Superintendent of the Trade of British Subjects in China義律Charles Elliot交出兇手受審，義律拒絕，急急在停泊於海港（今之維多利亞港）軍艦上「開庭審訊」及判兇手立即送回英國了事，中英關係急轉直下，成為第一次鴉片戰爭的導火線。



鴉片戰爭爆發前，中英已在香港發生了「九龍海戰」和「官涌之戰」，「官涌」是今天佐敦和油麻地一帶的舊稱，因官涌山得名，在佐敦道與柯士甸道之間，現僅存「官涌街」。1839年9月4日，義律未獲中方批准指揮多艘英軍船艇強行登上九龍官涌山進行補給，被清朝水師船阻止，英軍向水師開槍，清水師船和九龍岸上炮台立即回擊，打傷多名英軍，義律也差點喪命；11月3至13日，英軍十天內六度突襲，全被駐守的清軍擊退，英軍炮艇和鴉片船逃回香港島海面。在林則徐指揮下，在香港水域，七敗英軍。



何明新