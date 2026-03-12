Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 發揮創意「趁墟做老闆」 1400中學生明起模擬創業 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　由「學校起動」計劃舉辦嘅年度「趁墟做老闆」展銷會，明天將於鑽石山荷里活廣場登場。九龍倉集團主席兼常務董事吳天海聯同香港貿易發展局主席馬時亨將擔任啟動典禮主禮嘉賓，與58間參與中學嘅師生、夥伴企業及機構代表，一同見證學生創業成果！

　　展銷會今年有近1400名來自58間中學嘅學生參與，計劃專為基層中學生而舉辦，讓佢哋透過模擬創業，學習一手包辦起草計劃書、定價、制訂營銷策略及尋找供應商，一嘗做老闆滋味。

　　展銷會明天起一連三日在荷里活廣場舉行，現場共設有58個攤位、售賣近250款產品。今年活動不限主題，鼓勵學生發揮創意和培養商業觸覺，結合特色產品和營銷策略，競逐合共13個獎項︰包括「銷售三分鐘挑戰賽」、最佳現場演繹獎（個人）、最具娛樂性獎、最佳宣傳短片獎、最佳攤位布置獎、最具團隊精神獎、我最喜愛的銷售員（個人）及最佳產品等。

KellyChu

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
9小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
17小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
18小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
11小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
10小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
13小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
59分鐘前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
14小時前
更多文章
麥當勞甜品站推出「KITKAT®香芋味新地系列」。
KellyChu - 麥當勞甜品站有新搞作 「KITKAT香芋味系列」登場 | Executive日記
　　香芋迷Kelly為大家帶嚟美食好消息，麥當勞甜品站即日起推出全新「KITKAT®香芋味新地系列」，提供3款期間限定甜品包括：KITKAT®香芋味黑白芭菲、KITKAT®香芋味新地筒，以及KITKAT®香芋味新地筒配KITKAT®朱古力威化，全部均用上市場新推出嘅香芋味新地做基底，將港人最愛經典香芋味甜品升級變奏，帶來一場夢幻紫色之旅。 　　KITKAT®香芋味黑白芭菲用香濃順滑嘅KITK
4小時前
Executive日記
每年7月會展都會舉行動漫電玩節。
KellyChu - Comic Con 5月首登會展 Marvel星戰影星有望來港 | Executive日記
　　會展每年約7月下旬，都會舉行動漫電玩節，係本港動漫界年度盛事，深受年輕人歡迎。而另一動漫電玩界盛事Comic Con，將於5月29日至31日，一連3日喺灣仔香港會議展覽中心舉行，係活動首次登陸香港。會展管理公司董事總經理梅李玉霞就同Kelly透露，「香港Comic Con 2026」主辦方會邀請曾出演真人版動漫電影嘅演員到場，包括Marvel（漫威）、星球大戰系列的影星，預計會吸引世界各地觀眾
2026-03-11 02:00 HKT
Executive日記