KellyChu - 發揮創意「趁墟做老闆」 1400中學生明起模擬創業 | Executive日記

由「學校起動」計劃舉辦嘅年度「趁墟做老闆」展銷會，明天將於鑽石山荷里活廣場登場。九龍倉集團主席兼常務董事吳天海聯同香港貿易發展局主席馬時亨將擔任啟動典禮主禮嘉賓，與58間參與中學嘅師生、夥伴企業及機構代表，一同見證學生創業成果！



展銷會今年有近1400名來自58間中學嘅學生參與，計劃專為基層中學生而舉辦，讓佢哋透過模擬創業，學習一手包辦起草計劃書、定價、制訂營銷策略及尋找供應商，一嘗做老闆滋味。



展銷會明天起一連三日在荷里活廣場舉行，現場共設有58個攤位、售賣近250款產品。今年活動不限主題，鼓勵學生發揮創意和培養商業觸覺，結合特色產品和營銷策略，競逐合共13個獎項︰包括「銷售三分鐘挑戰賽」、最佳現場演繹獎（個人）、最具娛樂性獎、最佳宣傳短片獎、最佳攤位布置獎、最具團隊精神獎、我最喜愛的銷售員（個人）及最佳產品等。



KellyChu