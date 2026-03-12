KellyChu - 麥當勞甜品站有新搞作 「KITKAT香芋味系列」登場 | Executive日記

香芋迷Kelly為大家帶嚟美食好消息，麥當勞甜品站即日起推出全新「KITKAT®香芋味新地系列」，提供3款期間限定甜品包括：KITKAT®香芋味黑白芭菲、KITKAT®香芋味新地筒，以及KITKAT®香芋味新地筒配KITKAT®朱古力威化，全部均用上市場新推出嘅香芋味新地做基底，將港人最愛經典香芋味甜品升級變奏，帶來一場夢幻紫色之旅。



KITKAT®香芋味黑白芭菲用香濃順滑嘅KITKAT®香芋味新地，搭配以沖繩黑糖糖漿製作嘅黑糖珍珠及白色迷你麻糬，打造出雙重黑白煙韌彈牙口感，加上由德國直送嘅經典KITKAT®朱古力威化，四重滋味完美融合！其餘兩款「輕量級」甜品包括充滿香芋芳香嘅KITKAT®香芋味新地筒，現以至抵價$8供應；KITKAT®香芋味新地筒配KITKAT®朱古力威化，優惠價只需$10。



KellyChu