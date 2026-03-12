KellyChu - 《英文虎報》打造新平台「Tiger Circle」 10秒急口令大挑戰 等你投票拎獎賞 | Executive日記

星島新聞集團旗下嘅《英文虎報》，推出社群IG帳號「Tiger Circle」，作為專為香港新世代打造嘅平台，「Tiger Circle」讓大家能夠主導個人故事，共建未來，並與志同道合嘅夥伴並肩前行。Tiger Circle英文急口令大挑戰，最近火熱進行中，參與龍虎榜投票活動，即有機會獲取豐富獎賞。



Tiger Circle英文急口令大挑戰，邀請明星名人、大學生、中學生三大圈子，挑戰10秒極限英文急口令，包括Jackson Wang王嘉爾、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Marf邱彥筒等都玩得非常投入！



活動更設有投票龍虎榜，讓大家票選最喜愛嘅挑戰者。只要投下你嘅一票並寫下原因，就有機會取得以下獎賞：



大獎：OGAWA x Line Friends按摩梳化（價值$6980），結合按摩科技與設計美學，為生活增添朝氣。



二獎：日本著名插畫家Hidy為Tiger Circle獨家創作GURIGURI角色畫作，極具收藏價值！



三獎：OGAWA龜仔按摩器（價值$399），隨時隨地紓緩疲勞，為都市急速嘅生活節奏留下一個「呼吸瞬間」。



投完票記得參加埋Bonus Game，即可免費獲取譚仔/三哥雲南米線$50現金券，讓挑戰更添滋味！立即掃描QR Code觀看挑戰賽精彩片段，選出最具「Tiger Energy」嘅挑戰者喇。



