李居明 - 三月當令轉運 要做三件事 | 李居明大師會客室

李居明大師會客室
李居明
4小時前
　　最近天氣忽冷忽熱又下雨，是個容易生病的季節，大家要保重身體。不過這禮拜我很開心，因為有很多紀念日可以慶祝，喜事頻傳，喜出望外！不說不知，這周是「蛋糕紀念日」，我最推薦「士多啤梨蛋糕」。因為三月是草莓最當造、生產最旺的季節，我每次去日本都一定要吃，在大阪某百貨公司的七樓，或京都的一條老街。士多啤梨忌廉蛋糕是日本下午茶的必吃首選。

　　日本人在每月的22日都喜歡買草莓蛋糕慶祝，以健康角度看，士多啤梨維他命C極多，皮膚越吃越白，還能抗氧化、防便秘與抗發炎，但有腎病或糖尿病的人不可多吃。除了草莓，這個禮拜也是豌豆和四季豆的季節，所謂「當時得令」，現在大家不妨多吃些草莓和四季豆應節。

　　還有一件重要的事要做，大家要留意3月12日（四），是「換銀包日」。請大家準備新銀包，在那天任何時間更換並塞滿錢，特別有橫財運，如果你懂唸誦大黑天財神真言更佳。

　　接着是3月13日（五）「三文治日」。原來三文治（Sandwich）源自英國一位愛打橋牌的爵士，他為了騰出手玩牌，要求將肉夾在兩片麵包中食用，從此成了文化，並以他的封號Sandwich來命名。

　　到了3月14日（六）女士們要留意了，這天是「回禮日」。若你在2月14日收了男士的禮物，這天要三倍奉還。這天有個特別的名稱叫「白色情人節」，日本人視白色為吉祥，所以流行送白色朱古力，不過回禮是有竅門的。如果送糖果暗示我都喜歡你；如果送餅乾暗示做朋友；如果送棉花糖是暗示把這份愛藏在內心。你記住了嗎？

　　這個禮拜記得要換新銀包，準備白色朱古力，還有要吃三文治，三月份要多吃士多啤梨最行運當令！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

