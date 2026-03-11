Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 音樂奇航 | 任意行

任意行
任意行
張諾
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　2月一個周日晚上，西灣河文娛中心劇院蛻變成一個奇異的音樂空間。台上，逾50位樂手組成的交響樂團與爵士樂隊並列，燈光漸暗，在Kenneth帶領下，一場名為《交響爵士樂奇航》的音樂會，以無法歸類的聲音，向觀眾呈獻從未有過的音樂體驗。

　　音樂會策劃人兼指揮李健強（Kenneth Li），本身就是一個跨界的故事。他從古典音樂出身，卻不甘被困在嚴謹的樂譜中，遠赴英國攻讀爵士樂演奏碩士，從古典到爵士，從演奏到作曲，這種雙重背景讓他成為香港少數能讓交響樂與爵士樂「對話」的音樂家。

　　音樂會以他改編的Duke Ellington組曲揭幕，編曲絕非簡單地把弦樂加進big band中，而是讓交響樂團各聲部與爵士節奏糅合，把木管、銅管與弦樂、敲擊樂交織，低音提琴與定音鼓對話，Ellington的經典旋律在千變萬化的音色中煥發新生。他一邊指揮，一邊與觀眾互動，不要正襟危坐的音樂會，而是與觀眾一起開派對。

　　互動在《世界一語》中推向高潮。這首由Barak Schmool創作的樂曲，融合了美國藍調、歐洲古典與南非城鎮爵士風格。Kenneth帶領全場觀眾高聲和唱，一唱一和中，劇院變成了即興的音樂工場。那種隨性之群體互動，讓人想起非洲的音樂傳統，也見證了爵士樂的核心精神－－人人皆可參與。

　　壓軸一曲，是Kenneth自己的作品《射手座》。這首長達半小時的「協奏組曲」，堪稱其集大成之作。身兼指揮與電子小提琴演奏，他更精心設計燈光，將劇院幻化為星際旅途的場景。電子效果與交響樂團的聲響碰撞，觀眾猶如置身宇宙星雲中穿梭。作品時而展現交響樂的瑰麗色彩，時而穿插現代爵士風格的即興，觀眾沉浸其中，忘卻時間流逝。

　　值得留意的是Kenneth的創作軌跡。他曾把香港漁村風貌寫成樂章，也曾舉辦爵士弦樂四重奏配雞尾酒的音樂會，以音樂「說香港故事」。這種跨界思維，在今次音樂會中表露無遺。有觀眾在網上留言：「從未聽過這種聲音」、「香港也能做出這樣的音樂」，正是對他努力的最佳迴響。

張諾

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
13小時前
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
20小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
8小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
17小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
13小時前
24歲本地大學男生涉「按揭預付費」電話騙案被捕。蔡楚輝攝
24歲大學生為800元酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款 當場被捕
突發
16小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
11小時前
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 伊官員：不會與美國進行任何談判｜持續更新
即時國際
2小時前
女子手機開擴音拒戴耳機狂罵空服員，被趕落飛機乘客「鼓掌歡送」。 TikTok@jcmack03
女子手機開擴音拒戴耳機狂罵空服員 被趕落飛機乘客「鼓掌歡送」
即時國際
6小時前
更多文章
張諾 - 愛麗絲復興音樂之旅 | 任意行
　　今年四月，鋼琴家Alice Sara Ott載譽歸來。這位在香港擁有無數知音的鋼琴家，去年以John Field的全套夜曲橫掃樂壇，贏得ICMA大獎、Opus Klassik獎，更被Apple Music Classical封為「2025年年度專輯」。媒體紛紛以「復興」形容她對這位被遺忘的作曲家的貢獻。如今她再次選擇聚焦冰島作曲家Jóhann Jóhannsson，將其電影配樂與原創作品改編為
2026-03-09 02:00 HKT
任意行