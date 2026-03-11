張諾 - 音樂奇航 | 任意行

2月一個周日晚上，西灣河文娛中心劇院蛻變成一個奇異的音樂空間。台上，逾50位樂手組成的交響樂團與爵士樂隊並列，燈光漸暗，在Kenneth帶領下，一場名為《交響爵士樂奇航》的音樂會，以無法歸類的聲音，向觀眾呈獻從未有過的音樂體驗。



音樂會策劃人兼指揮李健強（Kenneth Li），本身就是一個跨界的故事。他從古典音樂出身，卻不甘被困在嚴謹的樂譜中，遠赴英國攻讀爵士樂演奏碩士，從古典到爵士，從演奏到作曲，這種雙重背景讓他成為香港少數能讓交響樂與爵士樂「對話」的音樂家。



音樂會以他改編的Duke Ellington組曲揭幕，編曲絕非簡單地把弦樂加進big band中，而是讓交響樂團各聲部與爵士節奏糅合，把木管、銅管與弦樂、敲擊樂交織，低音提琴與定音鼓對話，Ellington的經典旋律在千變萬化的音色中煥發新生。他一邊指揮，一邊與觀眾互動，不要正襟危坐的音樂會，而是與觀眾一起開派對。



互動在《世界一語》中推向高潮。這首由Barak Schmool創作的樂曲，融合了美國藍調、歐洲古典與南非城鎮爵士風格。Kenneth帶領全場觀眾高聲和唱，一唱一和中，劇院變成了即興的音樂工場。那種隨性之群體互動，讓人想起非洲的音樂傳統，也見證了爵士樂的核心精神－－人人皆可參與。



壓軸一曲，是Kenneth自己的作品《射手座》。這首長達半小時的「協奏組曲」，堪稱其集大成之作。身兼指揮與電子小提琴演奏，他更精心設計燈光，將劇院幻化為星際旅途的場景。電子效果與交響樂團的聲響碰撞，觀眾猶如置身宇宙星雲中穿梭。作品時而展現交響樂的瑰麗色彩，時而穿插現代爵士風格的即興，觀眾沉浸其中，忘卻時間流逝。



值得留意的是Kenneth的創作軌跡。他曾把香港漁村風貌寫成樂章，也曾舉辦爵士弦樂四重奏配雞尾酒的音樂會，以音樂「說香港故事」。這種跨界思維，在今次音樂會中表露無遺。有觀眾在網上留言：「從未聽過這種聲音」、「香港也能做出這樣的音樂」，正是對他努力的最佳迴響。



張諾