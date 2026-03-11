KellyChu - Comic Con 5月首登會展 Marvel星戰影星有望來港 | Executive日記

會展每年約7月下旬，都會舉行動漫電玩節，係本港動漫界年度盛事，深受年輕人歡迎。而另一動漫電玩界盛事Comic Con，將於5月29日至31日，一連3日喺灣仔香港會議展覽中心舉行，係活動首次登陸香港。會展管理公司董事總經理梅李玉霞就同Kelly透露，「香港Comic Con 2026」主辦方會邀請曾出演真人版動漫電影嘅演員到場，包括Marvel（漫威）、星球大戰系列的影星，預計會吸引世界各地觀眾，帶來可觀經濟效益。



主辦方較早前已公布來港的重量級嘉賓，包括丹麥「國寶級」影帝米基辛（Mads Mikkelsen）、曾出演《回到未來》系列中布朗博士嘅著名資深男影星Christopher Lloyd等。梅李玉霞話，能夠成功爭取到這個蜚聲國際嘅重量級展覽，最重要係主辦機構對會展管理公司的專業營運能力及管理充滿信心，認為會展係舉辦此活動嘅不二之選。至於來港的Marvel、星戰系列影星具體人選，佢笑言暫時不能透露，要待主辦方公布，但相信香港觀眾一定感興趣。



KellyChu



梅李玉霞認為會展係舉辦Comic Con嘅不二之選。