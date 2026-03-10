曾安業 - 《預算案》北都大布局 | 安業興邦

以前提起北部都會區（北都），不少市民只會聯想到創科、產業園區和新住宅樓宇，但事實遠不止於此。今年的《財政預算案》就像一張鳥瞰圖，帶我們從宏觀角度，總覽北都系統性都市規劃大布局。



今年《預算案》焦點之一，莫過於破格從外匯基金轉撥1500億元支持北都及其他基建項目。此外，《預算案》還宣布了4個「100億」，即分別對河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）、新田科技城、洪水橋產業園及北都大學城各注資100億，作為起動資金或加快推進。財政司司長陳茂波表明，北都將是香港未來發展的新引擎，有助香港「南金融、北創科」新產業布局，有需要加速發展。



香港將首次制訂自身的5年規劃，就對接國家「十五五」規劃制訂框架，以更好融入和服務國家發展大局，而北都正是深港科技走廊建設樞紐。筆者認為，港府此時投入重金推動北都提速發展，不僅無可厚非，更是應有之義。尤其當前AI時代，科技演進以月計算，北都落地實在宜早不宜遲。



深港科技走廊建設樞紐



當然，北都不止是創科。細心翻看《預算案》，北都規劃還涵蓋許多方面，隨手列舉就有以下這些：在洪水橋/厦村新發展區建設「現代物流圈」；以資源配對形式供香港科技大學籌辦第3間醫學院；設立北都大學城，短期內推出3幅位於洪水橋新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍；為配合「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目；以及規劃興建北環線主線、深西部鐵路（洪水橋至前海段）及洪水橋智慧綠色集體運輸系統等。



換言之，北都不但是一場土地供應的革命，更是一次創科、航運中心、教育樞紐、交通、住屋、旅遊與城鄉共融的城市級大布局！



築巢引鳳，栽樹成蔭。近日位於北都內的沙嶺數據園區招標結果出爐，以5.81億元超過底價批出，營運期50年。中標企業承諾，在啟動至營運的首3年累計投資達238億元，料帶來46億元經濟產出，並創造約180個技術職位。這正說明市場已經看到北都空間、制度與產業三重優勢，並願意以真金白銀作出長線投入，是市場對北都戰略藍圖投下的「信任票」。



北都的布局，正在從藍圖走進現實。它能否成為驅動香港下一世代發展的「火車頭」，既要看政府如何持續推進，也要看社會各界能否把握這輪城市重塑的歷史機遇。但可以肯定的是，這個跨越未來20年發展的超級重鎮，已逐漸成形。



曾安業