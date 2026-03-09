李純恩 - 旅途遇麻煩 | 好好過日子

小提琴手F終於離開了中東地區，從沙特阿拉伯的吉達飛到了巴黎，飛機在巴黎降落的時候他傳了一張照片給我，以報平安抵達。他說最後還是改變了主意，沒從Alula坐飛機經停利雅德到吉達，因為出發的時候利雅德也被炸了，為安全起見，還是走陸路，坐了八個小時汽車抵達吉達機場，準時飛到了巴黎。



到了巴黎，感覺脫險了，F說已經訂好了吃晚飯的餐廳，第二天也訂好了羅浮宮的門票，既然到了巴黎，就好好享受一下。



旅途遇到阻礙，心煩氣躁傷身，隨遇而安最好。前些年去西班牙旅行，本來買了英航的機票到倫敦轉機去馬德里，但半夜到了機場才發現機票出了問題。差不多時間有一班德航班機，馬上買機票，結果飛到法蘭克福去轉機，本來吃炸魚薯條，改吃德國鹹豬手，感覺很新鮮。還有一次從羅馬飛香港，正碰上香港打風，結果在羅馬多住一晚，也多玩了一天。至於航班取消或延誤，在旅途中也遇過不少，權當旅行經歷，泰然處之，也能細細碎碎找到些情趣。不在自己能力範圍之內的事情，急也無用，盡量不去着急往往是最好的處理方法。



中東戰事爆發，國際航空大亂，這些天電視新聞常報旅客滯留外地的消息，有人焦急對待，有人泰然處之，結果同樣離開了險境，笑起來的樣子也是一樣的。天災人禍，真的臨到頭上也只有認命，若無直接受累，那便安心處之，看看還有甚麼樂子可找，畢竟苦中作樂也是樂，總比純吃苦強。



李純恩