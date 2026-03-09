李夢 - 教父的另一面 | 在島上讀書

提到Al Pacino，我們總會想起《教父》裏冷漠無情的米高．柯里昂，或是《聞香識女人》中失意落寞的上校。但在他首部自傳《Sonny Boy》中，這位傳奇影帝卸下角色光環，做回那個在紐約貧窮街區長大的Sonny Boy。這是他童年時，媽媽對他的愛稱。



透過寫作，阿爾坦誠回望跌跌撞撞的演藝路：出身貧苦，打零工謀生，在先鋒劇場摸爬滾打，直到恩師指引，終踏入表演藝術世界中。從托尼獎得主到九度衝擊奧斯卡，從《熱天午後》的癲狂到《疤面煞星》的孤勇，舞台上的他，風光無限，而在書中，他謙卑、坦誠，時而自嘲，讓讀者看見鎂光燈背面的孤獨與惆悵。



這部自傳讀來親切，就像聽一位久未見面的老友閒談往事，詼諧生動：作者調侃自己當年窮到連試鏡衣裝都買不起，坦誠《教父》拍攝時面對的巨大壓力，也分享成名後面對閃光燈的手足無措。而當他回憶與媽媽相依的童年、與戴安姬頓的彼此扶持以及與哥普拉的惺惺相惜時，則字裏行間滿是溫柔。



書中沒有華麗語詞，也不避諱生活的困窘，粗糲而真實。不論你是否阿爾的影迷，這本書讓我們重溫影史經典瞬間，更能從中一窺藝術家如何在浮躁世事中，守住對藝術、對自我的初心。



李夢