Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉澍堃 - 「甬府」食精美合時寧波菜 | 葉Sir食經

葉Sir食經
葉Sir食經
葉澍堃
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近跟多位相識多年的好友在灣仔「甬府」食了頓精美寧波菜，晚餐菜式由餐廳經理俞琼發辦，頭盤多款，分別是寧式十八斬、沉香花雕醬鮑魚、大紅袍燻鹽滷肥腸、香油兒菜、繡球菌海蜇、梅煮七彩花生和肉汁油豆腐。

　　寧式十八斬是餐廳招牌名菜，是食客通常必點之菜，斬的是東海梭子蟹，餐廳用液化氮把蟹冷凍至攝氏零下190度，目的是把細菌消滅，大廚刀功一流，每件蟹都斬得同樣大小，艷紅蟹膏賣相漂亮，大廚用秘製醬汁和花雕酒把蟹醃得鮮香醉人，一食難停。我最愛的前菜是大紅袍燻鹽滷肥腸，豬大腸肥美鮮香兼有𡁻頭，蘸青椒醬食是人間美味。梅煮七彩花生食的是雲南彩色花生，花生友不可錯過。

　　晚餐湯品是酸湯金鈎翅，用發酵蔬菜提煉的湯底酸香醒胃，湯內有絲瓜和蟹肉，口感一流。主菜多款，分別是甬府黃金椒麻雞、三蔥油浸東海帶魚、寧式豆瓣醬肉餅焗蟹、冬筍口蘑炒第一刀、豬紅炆鹽池羊腩煲、肉汁溏心蘿蔔及家燒紅菜苔。黃金芝麻雞是行政大廚劉震的得意傑作，三黃雞用滾油淋至外皮金黃香脆，加上日本花山椒和芝麻的香味，是名士謙謙的最愛。侍應席前把雞皮片得薄薄，雞肉切絲，用薄餅皮包着來食，有種在食片皮鴨的感覺。三蔥油浸東海帶魚美味非常，這是來自東海的帶魚，肉質肥美，每年冬天食最合時。肉汁溏心蘿蔔是最受歡迎的蔬菜，紫紅色的蘿蔔是山東維坊名產，清甜無比，用肉汁煨得鮮香美味，一食傾心。寧式豆瓣醬肉餅焗蟹也甚受歡迎，肉餅吸取了羔蟹的鮮味，佐飯一流，豬紅炆鹽池羊腩煲也很精彩，寧夏鹽池的名種綿羊肉質細嫩，脂肪均勻，是羊中貴族，連皮食口感一流，最合我等羊牯口味！

　　點心3款分別是三蝦焗飯，主廚手工餃子及寧波湯圓，三蝦焗飯用的是蝦籽，東北小白蝦和江蘇河蝦仁，很美味的焗飯，但由於已經很飽，淺嘗即止。手工餃子不可不試，皮薄餡靚，新鮮薺菜加上豬肉做餡，是最美味的手工餃子，「甬府」的湯圓是我食過最美味的湯圓，用水磨糯米粉搓皮，香滑無比，以黑芝麻作餡，好食到飛起，人人食得甜在心頭，為這頓豐盛晚宴完美作結。

葉澍堃

肉汁溏心蘿蔔是人間美味
肉汁溏心蘿蔔是人間美味
武裝酸湯金鈎翅
武裝酸湯金鈎翅
三蔥油浸東海帶魚
三蔥油浸東海帶魚
豬紅炆鹽池羊腩煲
豬紅炆鹽池羊腩煲
冬筍口蘑炒第一刀
冬筍口蘑炒第一刀
主廚手工餃子
主廚手工餃子
寧波湯圓
寧波湯圓
片皮前的椒麻雞
片皮前的椒麻雞
寧式豆瓣醬肉餅焗蟹
寧式豆瓣醬肉餅焗蟹
最Hit
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
9小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
8小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
14小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
9小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
鍾培生求婚後首帶未婚妻莊雅婷現身 風騷派利是十指緊扣叫「老婆」 爆巨型求婚鑽戒來歷
01:06
鍾培生求婚後首帶未婚妻莊雅婷現身 風騷派利是十指緊扣叫「老婆」 爆巨型求婚鑽戒來歷
影視圈
7小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
影視圈
11小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:39
伊朗局勢｜特朗普：除非伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議｜持續更新
即時國際
2小時前
更多文章
在「星記」來張團年飯大合照
葉澍堃 - 中環「星記」 Fit馬口沫橫飛團年宴 | 葉Sir食經
歲晚跟馬教授時亨（別名Fit馬），謙謙及一眾資深傳媒好友在中環擺花街1號「星記海鮮飯店」食了頓精彩吹水團年飯。「星記」由好友文具大王Simon杜振源於2014年創辦，兩年後獲米芝蓮選為必比登推介餐廳，在經理星爺和大廚輝哥（黃永輝）領導下，搞得有聲有色，主打懷舊及海鮮菜式，價錢大眾化，名人粉絲不少，我曾經在這裏跟格魯吉亞王子有個一飯之緣，但最懷念的始終是跟Simon、謙謙和鄧名高在這裏食飯吹水的快樂
2026-02-21 02:00 HKT
葉Sir食經