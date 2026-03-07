葉澍堃 - 「甬府」食精美合時寧波菜 | 葉Sir食經

最近跟多位相識多年的好友在灣仔「甬府」食了頓精美寧波菜，晚餐菜式由餐廳經理俞琼發辦，頭盤多款，分別是寧式十八斬、沉香花雕醬鮑魚、大紅袍燻鹽滷肥腸、香油兒菜、繡球菌海蜇、梅煮七彩花生和肉汁油豆腐。



寧式十八斬是餐廳招牌名菜，是食客通常必點之菜，斬的是東海梭子蟹，餐廳用液化氮把蟹冷凍至攝氏零下190度，目的是把細菌消滅，大廚刀功一流，每件蟹都斬得同樣大小，艷紅蟹膏賣相漂亮，大廚用秘製醬汁和花雕酒把蟹醃得鮮香醉人，一食難停。我最愛的前菜是大紅袍燻鹽滷肥腸，豬大腸肥美鮮香兼有𡁻頭，蘸青椒醬食是人間美味。梅煮七彩花生食的是雲南彩色花生，花生友不可錯過。



晚餐湯品是酸湯金鈎翅，用發酵蔬菜提煉的湯底酸香醒胃，湯內有絲瓜和蟹肉，口感一流。主菜多款，分別是甬府黃金椒麻雞、三蔥油浸東海帶魚、寧式豆瓣醬肉餅焗蟹、冬筍口蘑炒第一刀、豬紅炆鹽池羊腩煲、肉汁溏心蘿蔔及家燒紅菜苔。黃金芝麻雞是行政大廚劉震的得意傑作，三黃雞用滾油淋至外皮金黃香脆，加上日本花山椒和芝麻的香味，是名士謙謙的最愛。侍應席前把雞皮片得薄薄，雞肉切絲，用薄餅皮包着來食，有種在食片皮鴨的感覺。三蔥油浸東海帶魚美味非常，這是來自東海的帶魚，肉質肥美，每年冬天食最合時。肉汁溏心蘿蔔是最受歡迎的蔬菜，紫紅色的蘿蔔是山東維坊名產，清甜無比，用肉汁煨得鮮香美味，一食傾心。寧式豆瓣醬肉餅焗蟹也甚受歡迎，肉餅吸取了羔蟹的鮮味，佐飯一流，豬紅炆鹽池羊腩煲也很精彩，寧夏鹽池的名種綿羊肉質細嫩，脂肪均勻，是羊中貴族，連皮食口感一流，最合我等羊牯口味！



點心3款分別是三蝦焗飯，主廚手工餃子及寧波湯圓，三蝦焗飯用的是蝦籽，東北小白蝦和江蘇河蝦仁，很美味的焗飯，但由於已經很飽，淺嘗即止。手工餃子不可不試，皮薄餡靚，新鮮薺菜加上豬肉做餡，是最美味的手工餃子，「甬府」的湯圓是我食過最美味的湯圓，用水磨糯米粉搓皮，香滑無比，以黑芝麻作餡，好食到飛起，人人食得甜在心頭，為這頓豐盛晚宴完美作結。



葉澍堃

肉汁溏心蘿蔔是人間美味

武裝酸湯金鈎翅

三蔥油浸東海帶魚

豬紅炆鹽池羊腩煲

冬筍口蘑炒第一刀

主廚手工餃子

寧波湯圓

片皮前的椒麻雞