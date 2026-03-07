Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 三月賞花 | 紅棉樹下

林靜
3小時前
生活 專欄
　　香港的花意正濃，金黃的風鈴木、豔麗的簕杜鵑、紫白的玉蘭，還有那隨處可見的洋紫荊，讓人看得心花怒放。

　　說起洋紫荊，或許很多人第一時間想到的是特區區徽上的圖案。但你知道嗎？這朵花與香港的緣分，遠比1997年來得早。1965年，它已被選為「香港市花」，算來至今正好一甲子，六十年光陰荏苒，洋紫荊始終是這座城市的標誌。

　　更奇妙的是洋紫荊的身世。約140年前，一位法國神父在港島山上首次發現了一棵從未見過的樹木，開着獨特的紫紅色花朵。經過專家反覆查證，才確認這是大自然偶然雜交而成的新品種，由紅花羊蹄甲與宮粉羊蹄甲自然交配誕生。

　　原來，作為雜交品種的洋紫荊，幾乎無法結果，種子難以繁衍後代。這意味着，今日我們在香港各處看到的洋紫荊，極可能都是當年那棵母樹的「複製品」，透過扦插、嫁接等人工繁殖方式，一代代傳承下來。百多年來，它們的基因幾乎沒有改變過！

　　走在春日街頭，不妨細心分辨一下洋紫荊和它的「父母」－－紅花羊蹄甲與宮粉羊蹄甲。它們長得極為相似，卻又各有特色。洋紫荊的花色最鮮豔，幾乎從不結果。紅花羊蹄甲的花色粉或淡粉紅，花瓣最窄，開花後會結出長條狀莢果。宮粉羊蹄甲花色粉紅或淡紫，通常有一瓣帶紫紅色條紋，開花後也會結出長條狀莢果。

