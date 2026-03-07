KellyChu - 200名廚「為博愛慈善晚宴」出錢出力 前奏活動「懷舊粵菜當年情」籌逾80萬 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
　　城中盛事「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」將匯聚來自10個國家、近200名土生土長香江名廚，呈獻頂級粵菜，為博愛醫院屯門藍地護老院舍籌募經費。其中25位年屆60歲至95歲、來自香港及海外嘅老前輩名廚及廚壇泰斗，昨日濟濟一堂於中環鏞記酒家出席活動發布會，並舉辦前奏活動－－「懷舊粵菜當年情慈善晚宴」。

點心泰斗巧手復刻「豬油包」

　　「懷舊粵菜當年情慈善晚宴」由鏞記酒家承擔活動費用，每席定價12萬港元，共7席迅速售罄，合共籌得逾80萬港元善款，悉數撥捐「藍地項目」。老前輩師傅憑藉數十年功架，復刻多款經典粵式點心及菜式，讓多道幾近失傳嘅歷史老菜得以重現，當中最矚目莫過於95歲高齡點心泰斗符星師傅親手重現嘅失傳點心「油笠笠豬油包」，酥脆誘人。

　　雖年事已高，符師傅仍身健力壯，堅持落手落腳做點心，傳承後輩。來到晚年，他以「人生70古來稀，我到80就四圍飛，路遙90不好走，壽延100我用力追」鼓勵自己，坦言希望後生多些學習，保留傳統廚藝，不要遺失這些珍貴文化。

　　「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」海外及本地召集人曾鏡雄師傅和許美德師傅昨於發布會亦帶來好消息，指本月26日在灣仔合和酒店大禮堂舉行嘅晚宴，全部128席經已爆滿，多謝各位善長仁翁踴躍支持。兩位還說，所有從海外飛回香港嘅義廚，無論機票食宿以至晚宴當天嘅餐券全部均自掏腰包，大家團結參與是次盛事，皆因支持項目為長者提供安居之所。

　　博愛醫院董事局主席黃曉君稱，屯門藍地護老院舍預計明年第一季投入服務，落成後將成為全港規模最大安老院舍，提供1434個安老宿位。善款亦會用作支援受大埔宏福苑火災影響嘅長者，並優先讓有經濟困難人士入住藍地項目。她感謝「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」六大主辦單位，尤其「大航展翅高飛慈善基金」承擔所有活動支出，讓每一分毫都真正用於長者身上。

鏞記酒家行政總裁甘琨禮（左）親筆書寫晚宴菜單。
Mira eShop推出「初春繽紛賞」優惠。
3小時前
