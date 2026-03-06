姚柏良 - 鄉郊共融的北都願景 | 旅有良言

新一份《財政預算案》推出2億元「北都城鄉共融基金」，推動鄉郊旅遊項目，與筆者一直倡議理念高度契合。金額雖不大，卻具明確的政策導向意義。



筆者一直強調，全球競爭力最終體現於「人」。香港要在人才爭奪戰中突圍，單靠興建產業園區並不足夠，必須將「藍綠康樂旅遊生態圈」提升至與產業發展同等戰略高度。這與筆者倡議的「片區創新」模式不謀而合－－在北都預留「智慧生態景觀廊道」，融合低碳慢行系統與科技體驗設施，讓頂尖人才在科研之餘推窗見綠、出門入景。這種產學研與生態共融的優勢，正是香港差異化競爭力所在。



其次，「城鄉共融」本身，既是呼應國家鄉村振興策略的香港實踐，亦能透過激活鄉郊經濟，讓發展成果惠及更多市民。北都現存200多條認可鄉村，沉澱著深厚的圍村文化與漁農底蘊。透過基金活化古蹟景點、舉辦傳統節慶，結合郊野公園、濕地、海岸生態，增加文旅體驗，吸引遊客及激勵「本地人遊本地」，將單一產業轉化為多元經濟生態。筆者期望政府「拆牆鬆綁」，推動「農+樂」及「漁+樂」計劃，開發本地漁農產品品牌，讓漁農業與餐飲、零售、旅遊聯動，令原居民共享發展紅利。



值得留意的是，北都既以創科為定位，鄉郊旅遊應結合科技元素，為文旅提供新場景。例如開發智能導賞系統講解圍村歷史，或在生態路線設置環境感測裝置，讓遊人實時了解水質與生物多樣性數據。這些科技體驗既能提升旅遊趣味，亦有助推動環保教育，同時為初創提供試驗場，成為文旅下一個亮點。



筆者相信，當創科精英在智慧生態廊道上慢行思考，當遊客與市民在活化圍村品味盆菜、體驗傳統，北都才真正既有「硬實力」、又有「軟魅力」。



立法會選委界議員

姚柏良