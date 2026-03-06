Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 芭堤雅灑紅節 | 筆泰沖動

筆泰沖動
筆泰沖動
胡慧沖
53分鐘前
生活 專欄
　　2026年3月，芭堤雅中央海灘將會舉行一場充滿色彩的節日活動。Holi Festival（灑紅節）今年3月13日至15日會於Central Pattaya Beach舉行，活動時間為每日下午3時至晚上7時。這是一個開放式海灘活動，免費入場，任何遊客或市民都可以參與。

　　Holi灑紅節源自印度，是象徵歡樂、友誼與新開始的節日。這活動最特別的地方，就是人們會把不同顏色的彩色粉末拋向天空，也會互相灑在朋友身上。當彩粉在陽光下飄散時，整片海灘會變成一個充滿紅、黃、藍、綠等顏色的空間，配合音樂和海風，形成非常熱鬧的節日氣氛。芭堤雅舉辦的這個節日吸引不少本地人與外國遊客參與，整個Central Pattaya Beach都會變成一個色彩繽紛的海灘派對。

　　如果計劃參加活動，可以留意幾個簡單準備。很多人會穿上白色衣服，因為彩色粉末落在白色衣服上會特別明顯。手機最好放在防水袋或密封袋中，以免被彩粉弄髒。另外，有人會在皮膚和頭髮上先塗一點油或護髮油，活動後會比較容易清洗。

　　在三天的活動中，最壯觀的畫面，往往是人群同時把彩粉拋向空中的那一刻。整個芭堤雅中央海灘會瞬間被顏色覆蓋，形成一幅真正的彩虹海岸線。

胡慧沖

更多文章
