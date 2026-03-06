項明生 - 山東的蒜頭 | 非誠勿遊

最近搬上了深圳旅居，才發現現在14億人，個個都是楊貴妃了，三千寵愛在一身，安居宮中，就有來自960萬平方公里的千軍萬馬為你服務，九重城闕煙塵生，千乘萬騎西南行。源源不絕的將長安的荔枝、山東的蒜頭、海南的椰子、大興安嶺的白樺樹汁，小至義烏一毫子的S型掛鉤，大至家電家俱，一一送到你家中，所費無幾！這種服務，更是247無間斷工作。



是咁的，有日晏晝在深圳新家，網購平台滑到山東大蒜頭，心諗買定一包放家中，以備不時之需。因為蒜頭越新鮮越好吃，所以我網購了最細的單位，有3大粒，售價僅為¥1.2，已經足夠我用一個月了，就是香港街市通常賣10港元3粒的那種包裝。最大分別，就是由山東農村的農家，新鮮採摘，用快遞寄到我深圳的家中，派送到屋企門口。



香港人通常下午5至6點就收工了，但是大陸的快遞員，工作到半夜，都會派發你網購的大大小小物件。這次快遞小哥派送的時候，已經是半夜12點了，還在大廈門口的地上整理堆積如山的快遞，實在令我很感慨，因為在內地這麼內卷，要賺到你那¥1.2，實在太艱難了！



想像一下，山東農家要種大蒜，春播要3個月，秋播要半年多，然後要採摘、包裝，然後經過馬不停蹄的運輸，山東至深圳有1800公里，經過多個省市中轉站，才到了廣東揭陽轉運中心，再到深圳轉運中心，發到羅湖區，還要交給快遞員，工作到半夜12點送到你家中！



作為消費者來講，實在是天下無敵冇得彈的服務，個個都是楊貴妃，絕對全世界最高的性價比，這麼貼心的服務只要¥1.2！紐倫港新追不上，天上人間幾回見！



項明生