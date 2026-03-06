查小欣 - 「江蘇銘悅」淮揚雙饗宴 | 查乜料

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　元宵佳節在主打淮揚菜的「江蘇銘悅」體驗兩套期間限定菜單：「經典雋永」與「新韻開序」，饗宴菜單「新舊並濟」，在傳統火候、刀工與經典工序中，融入創意。

　　五款涼菜非常討喜，順此序吃，更能突出各自的獨特風味：蓑衣玉女瓜，頂級「蓑衣刀法」，不斷刀將爽脆小黃瓜切成扇型，滲滿酸甜汁醬，靚，醒胃；脆皮蟹肉卷，精緻一口卷配魚子醬；蝦油蘇北草雞，肉質緊實的清遠走地雞，用黃酒、鮮蝦及蝦油浸製入味；金陵鹽水鴨，皮白肉嫩、肥而不膩，重現江南傳統；燕窩玲瓏番茄，清新味蕾，迎接美饌。

　　將於3月23日親臨炮製專場一星期的杭幫菜高手施俊師傅，當日在店率先露一手，在席前烹煮拆骨魚臉燴花膠，用包頭魚的面珠肉，配花膠與鱘龍魚筋，極致膠質，湯底酸辣濃稠，不但不膩且開胃。

　　碧綠鱈魚獅子頭，竪起兩隻拇指讚！皎白鮮嫩的鱈魚肉球，魚肉細滑不散，配碧綠甜豆泥湯汁，顏色鮮亮，啖啖魚肉鮮味。

　　黑蒜裙邊燒粉皮，甲魚重膠質的裙邊，用發酵黑蒜與特製紅燒醬汁煨煮至裙邊入味且口感軟糯，半透明粉皮吸滿精華，軟滑，入口層次感豐富。

　　軟兜長魚，名列「開國第一菜」，餐廳排除萬難，堅持用每日直送的新鮮活鱔魚，取其最嫩的脊背肉，現宰現烹後兩端下垂形似肚兜帶子，味道鹹鮮、帶濃郁胡椒香氣。

　　乾隆九絲，這道宮廷菜的材料全部切絲，極講究刀工；香干炒蘆筍，用的是蘆筍苗，爽脆清新。壓軸的蟹粉伴雙米飯，小口白飯裹上脆米，外脆內軟，浸滿手拆高蟹蟹粉，甘醇濃厚，必食。

