KellyChu - 城大農場驚喜 自家製乳酪雪糕好滋味 | Executive日記

KellyChu
51分鐘前
生活 專欄
香港城市大學教學農場繼推出備受歡迎嘅「城大牛奶」及「城大雪糕」後，近日再下一城，於校內為師生帶來全新乳製產品－－乳酪雪糕，分別有原味及芒果兩款口味。創新配方不但延續「城大雪糕」嘅經典牛奶濃香，更以嶄新口感和味道帶嚟無盡驚喜，令人一試難忘。

　　為推廣新產品及一直秉持嘅可持續發展理念，城大連日於校園地標「明日創新」隧道舉行互動體驗活動，讓學生、校友及教職員可一邊欣賞《城大．鄰里藝聚》數碼影像，一邊參與趣味挑戰，免費換領乳酪雪糕品嘗，氣氛歡樂。

　　由賽馬會動物醫學及生命科學院管理嘅城大農場，係香港首個也是唯一一個教育用途嘅乳牛農場，並為獸醫學學士課程提供重要支援。農場為學生提供獨一無二機會接觸本港商業化食物生產嘅乳牛，增加佢哋對食品生產和食品安全嘅認識，為未來成為技術全面而稱職嘅獸醫提供重要訓練。

　　其中，2023年推出嘅「城大牛奶」備受業界肯定，於去年香港設計師協會主辦嘅「BDA品牌大獎」中榮獲「年度最佳品牌大獎」及「最佳品牌形象大獎」。是次全新推出嘅乳酪雪糕進一步展現城大在乳製品研發上嘅創新精神。

