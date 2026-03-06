方保僑 - 榮耀於MWC 2026技驚四座 | 方程式

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方保僑
50分鐘前
　　在巴塞隆拿世界移動通訊大會（MWC 2026）上，榮耀（HONOR）以震撼全場的AI願景，推出HONOR Robot Phone、人形機械人及HONOR Magic V6等劃時代產品，顛覆智能設備想像。CEO李健親臨現場，宣布全面推進「ALPHA PLAN」，以Alpha Phone、Alpha Store及Alpha Lab三大支柱實踐「增強人類智能」（AHI），開啟人機共生的新時代願景。

　　其中最受矚目的HONOR Robot Phone，以機械人級動作控制融合AI互動，突破傳統螢幕操作框架。手機搭載多模態感知技術，可即時辨識聲音、追蹤動態，並以4自由度穩定器及三軸馬達系統驅動鏡頭，能隨使用者移動自動轉向，點頭或搖頭回應，甚至配合音樂節奏舞動。AI SpinShot功能支援90°至180°智能旋轉，搭配2億像素超清鏡頭及防手震技術，讓用戶輕鬆拍出電影級轉場畫面，大幅縮短智能手機與專業攝影器材間的差距，成為展場焦點。

　　另一亮點HONOR Magic V6再度刷新摺疊手機標準，機身厚度僅8.75mm，獲IP68與IP69防水防塵認證，內載業界首創25%矽含量矽碳電池，容量達6660mAh，續航力遠超預期。雙LTPO 2.0螢幕展開達7.95吋，峰值亮度6000nits，摺痕減44%，並搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，VC散熱系統確保高效多工。同場亮相的榮耀首款人形機械人，進一步延伸品牌AI技術至實體應用，聚焦購物、工作及陪伴等日常場景，能透過深度學習提供個性化協助與互動體驗，預示消費級機械人時代即將來臨。

　　榮耀的劃時代產品不僅展現硬件創新與軟件整合的領先實力，更彰顯以人為本的AI哲學，將數碼智能融入真實生活，為MWC 2026注入嶄新活力，引領產業邁向更智慧、更人性化的未來。

香港互動市務商會創會會長
香港資訊科技商會榮譽會長
方保僑

