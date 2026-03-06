李純恩 - 流浪貓公園 | 好好過日子

重慶市政府開闢了一塊地方，為市裏的流浪貓做了一個貓咪主題公園，門票只收人民幣19元，收益用來買貓糧。公園開放之後，買票入場看貓擼貓的人大排長龍，公園裏的流浪貓們有了安身之地，在園中自由自在生活，又像上班一樣為自己掙來了買糧的收入。



為了防止有人惡意傷貓，公園還有十名工作人員巡視守護。有的流浪貓身體傷殘或有病，還專門有獸醫醫治照料。公園臨江而設，花草豐盛，環境很好。更好的當然是這個善意的創意。



一個會善待動物的城市，對人也不會太差。在城市硬件發展完善之後，接下來當然就是各方面軟實力的展示，這也是一個城市宜不宜居的指標。



香港對野生動物一直管制嚴格，這當然有公共衛生的考慮，但常常鐵板一塊有失人情，處理的方法也流於「抓」和「罰」。開茶餐廳的朋友說餐廳後巷有些野貓流連，本來人貓相安無事，結果有關部門跑來把貓都抓走了。野貓消失之後，老鼠便大量出現，卻又沒有人來管。這也不是個別現象，野貓和老鼠，孰輕孰重？



香港有防止虐待動物的法例，本意就是要善待動物，不論野生還是家養。希望有關部門在「執法」的時候可以展現出這一點人道精神。城市管理本來就不需要甚麼宏大敘事，最重要是情理兼容，對人如此，對動物也一樣。重慶的流浪貓公園儘管不會就此解決城市野貓問題，但是一個很好的城市管理啟示。



李純恩