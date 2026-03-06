Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 流浪貓公園 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
50分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　重慶市政府開闢了一塊地方，為市裏的流浪貓做了一個貓咪主題公園，門票只收人民幣19元，收益用來買貓糧。公園開放之後，買票入場看貓擼貓的人大排長龍，公園裏的流浪貓們有了安身之地，在園中自由自在生活，又像上班一樣為自己掙來了買糧的收入。

　　為了防止有人惡意傷貓，公園還有十名工作人員巡視守護。有的流浪貓身體傷殘或有病，還專門有獸醫醫治照料。公園臨江而設，花草豐盛，環境很好。更好的當然是這個善意的創意。

　　一個會善待動物的城市，對人也不會太差。在城市硬件發展完善之後，接下來當然就是各方面軟實力的展示，這也是一個城市宜不宜居的指標。

　　香港對野生動物一直管制嚴格，這當然有公共衛生的考慮，但常常鐵板一塊有失人情，處理的方法也流於「抓」和「罰」。開茶餐廳的朋友說餐廳後巷有些野貓流連，本來人貓相安無事，結果有關部門跑來把貓都抓走了。野貓消失之後，老鼠便大量出現，卻又沒有人來管。這也不是個別現象，野貓和老鼠，孰輕孰重？

　　香港有防止虐待動物的法例，本意就是要善待動物，不論野生還是家養。希望有關部門在「執法」的時候可以展現出這一點人道精神。城市管理本來就不需要甚麼宏大敘事，最重要是情理兼容，對人如此，對動物也一樣。重慶的流浪貓公園儘管不會就此解決城市野貓問題，但是一個很好的城市管理啟示。

李純恩

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
14小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
6小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
9小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜連續3期無人中 頭獎獎金2800萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎$2800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
8小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
15小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
10小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
20小時前
更多文章
李純恩 - 水氣充沛 | 好好過日子
　　在好長一段乾燥日子之後，春雨終於來了。淅淅瀝瀝下了一天，第二天雨停了，山裏起了春霧，像紗幕一樣，一陣陣飄來，一陣陣飄去，山色忽隱忽現，鳥鳴聲在薄霧中此起彼落，像為風景配樂。突然一群從霧裏飛出來，在眼前掠過，羽翼上水光點點。 　　春雨貴如油，一場細雨過後，遠處山坡上樹木的嫩綠紛紛現了出來，水氣充沛，萬物滋潤，腦子裏也跟着滿是亮晶晶的水珠。一年的生機由此蓬勃，山色也更加養眼。這時便想到江南竹
2026-03-05 02:00 HKT
好好過日子