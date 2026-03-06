鄭曉光 - 五色美饌迎新春 | 能源Don家

新正頭打開電視，堪輿學家在不同頻道傳授開運要訣，教大家新一年趨吉避險。就算您平日非篤信命理，也可能會留意一下，如何改變生活小習慣來促進運程。除了戴特定飾物、改動家居或辦公室布局，最近我看到一個五色開運方法，透過吃齊五種顏色食物，就可調理身體兼提升運氣。「民以食為天」，既然大家每天離不開食，就且看如何吃出好運來。



有說人體五臟對應木、火、土、金、水五行，相應的顏色則為綠、紅、黃、白、黑。有開運指南教人吃齊五色達至五行俱全。正值我們煤氣公司旗下西餐廳CulinArt 1862推出全新菜單，我稍為研究一下同事構思的新菜如何集齊五色，讓各位開胃兼開運。



據五行學說，綠色屬木，象徵生機、發展。而餐廳最近推出半自助午餐，在無限量供應的前菜自助吧匯聚多款新鮮沙律，輕易達成綠色食物目標。清新蔬菜配上精選風乾火腿及特色腸肉薄片，口感輕盈清爽。



至於屬火、象徵熱情活力的紅色催旺桃花運，可吃紅肉或紅色蔬果提升運程。我們餐廳半自助午餐設多道精心烹調的主菜讓顧客揀選，其中M5和牛肉眼扒切合紅色主題。牛肉外皮焦香，肉質細緻嫩滑，加上香濃油花，令人齒頰留香，搭配香滑拉特薯仔及濃郁燒汁享用，味道層次更豐富。



若您非尤愛葷菜，不妨揀選另一主菜－－虎蝦意大利麵。蝦肉鮮甜彈牙，香濃蝦湯掛上帶嚼勁的扁意粉，海鮮香味充滿整個口腔。這道菜也符合屬土的黃色，提升財運、加強穩定感。而茹素客人可考慮蘑菇意大利飯，以多種野菌烹調出奶油意大利飯，口感濃稠厚實，令人回味無窮。當中的菌類則對應屬金、有利仕途的白色。



享受過一輪精彩盛宴後，是時候以甜品犒賞味蕾。CulinArt 1862顧客可選擇升級享用「自選甜品盛典Picasso」，用果醬、朱古力醬等為「顏料」，為擺盤精緻的甜點添上色彩，以一場視覺結合味覺的體驗作結。甜品中有松露朱古力，正好是屬水的黑色，增強智慧及財運。



風水命理非精密科學，大家或可聽罷一笑置之，但以上新菜推薦絕非虛言，各位不妨藉着新春，相約親友良朋到CulinArt 1862歡聚，以美酒佳餚開展馬到成功、一馬當先的新一年！



香港中華煤氣有限公司香港業務營運總裁

鄭曉光

掃描二維碼瀏覽CulinArt 1862全新菜單。