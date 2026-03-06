Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權 - 咁平咁靚海膽邊度搵 | 好味大過天

好味大過天
好味大過天
梁家權
50分鐘前
生活 專欄
　　去日本離不開大吃大喝大買，坦白說攰過在香港返工兼OT，幸好絕大部分商場都有讓人休息坐坐的地方，否則天天浸溫泉都未必能紓緩腳軟之苦。有時購物忘形，便會到百貨公司地庫買東西帶回酒店餬口了事，總之時間應該用來血拼，而非去受歡迎的居酒屋、壽司店或燒肉店花時間輪位。

　　話時回來，去百貨公司地庫買即食品並非是退而求其次的選擇，因為會買得更瘋狂。去慣日本的人都知道，日本大百貨公司地庫兩層都同吃有關，最底一層多數是賣冷熱即食品，由魚生壽司到和牛牛扒、炸豬扒到天婦羅、蒲燒鰻魚飯到蕎麥素冷麵、水果到甜品……應有盡有。人的意志脆弱，經常抑制不到自己，但每款買少少都飽到上心口。

　　不必是日本通都知道，這些地庫食品部，一般都在晚上六時後大割價，平到你唔信，所以很多日本窮中產都等這時出手。越夜越平，但誰敢同時間賭一鋪？七時過後往往只餘賣剩蔗，八時便幾乎清倉，所以很多明白遊戲規則的，割價一開始便兵分幾路搶靚嘢，幸好日本人算守秩序－－排隊去搶！我們雖是遊客，也應該守規矩，大家開心。

　　月前往日本一遊，其中一日的晚餐便是在地庫食品部張羅，冷熱食品掃了一大堆，最意外看到刺身櫃位搬出兩大缽淡鹽水浸着的鮮海膽（見圖），正價賣三百多港元，一落價便是半價，說時遲那時快，旁邊已有一隻手伸過去，我本能地在電光石火間控制住另一缽，美味是留給反應快的人！

　　對香港人來說，百多元有四、五十瓣海膽，便宜到咁固然覺得好抵食，而更重要是鮮和美，買一包即食脆紫菜捲住做海膽手卷，人間何世！

梁家權

好味大過天