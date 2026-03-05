嘉洛 - 《狸想奇兵》混亂世界更需公冶長之輩易地而處 | 嘉洛的光影世界

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛
1小時前
　　《狸想奇兵》是彼思動畫30周年第30部作品，影片以一個新穎意識互換為設定，探討了環保主義跟同理心如何影響世界為主題。環保行動主義者美寶，發現了科學家發明了「跳躍」技術，可以將自己意識轉移到一隻機械海狸身上，遂利用牠身份進​​入動物王國，意圖發起一次大遷徙，阻止人類世界中市長的開發濕地計劃。電影透過體驗其他物種「生活經驗」，引發同理心並將人與動物連結起來，肯定大家作為地球上共同生活體系中的一員，將開發與保育平衡點建基於對話、體諒當中，而不是簡單立法與對抗。

　　彼思作品向以能引起觀眾深刻共鳴而聞名，過去30部作品都蘊含着人生哲理和深刻情感。《狸想奇兵》開啟了將意識融入機械動物身上，並與野生動物無縫互動的科技。成功以全新視角探索動物王國的等級制度，同時也將人類融入其中，讓他們逐漸了解自己在自然界中的位置。有趣是動物王國的「池塘法則」、繼承者制度也可以很人類特色，當個別物種為了保護自己免受人類威脅而奮起反抗，甚至「跳躍」技術反轉過來，引發一場戰爭與生態危機，也是靠人類跟多元物種團結起來共同解決。

　　春秋時代孔子門生公冶長因懂鳥語，身陷牢獄之災，最後靠鳥語脫難後，終生不侍祿，因其了解自然世界一切已超越人間物欲所求。正如《狸想奇兵》開首美寶深受祖母影響，祖母教會她珍惜自然及要有耐心，不要只為目標而拼命努力，卻忘記了做事方法不是單一，多聆聽其他聲音、易地而處，才能找回自己內心情感所在。頓時令這場生態運動，變成一段傳承愛的個人旅程。

