蔡瑞珩 - 中醫藥學助調理 防治術後胃腸功能紊亂 | 中大說中醫

香港中文大學中醫學院
3小時前
腹痛、便秘、惡心、嘔吐等多種於手術後出現的胃腸功能紊亂不適，於中醫學上有其獨到的預防及調理方法，有助患者盡快復元，乃實踐中西醫學並治的具體例證之一。

文：蔡瑞珩　圖：資料圖片

病因病機與核心證型

　　術後胃腸功能紊亂（Postoperative Gastrointestinal Disorder, POGD）是麻醉手術後的常見併發症，臨床表現為惡心、嘔吐、腹脹、腹痛、便祕、腹瀉等消化道症狀。根據《中西醫結合防治術後胃腸功能紊亂臨床實踐指南（2023版）》（以下簡稱《指南》）記載，腹部手術後發生率達10%至30%，而在心臟大手術及老年脊柱骨折術後發生率可能更高，這些症狀不僅影響患者舒適度，也可能延長住院時間，阻礙整體康復進程。

　　《指南》指出，POGD在中醫學中可歸屬於「痞滿」、「嘔吐」、「腸痹」、「泄瀉」等範疇，其核心病機為「胃失和降，腑氣不通」，常見病因主要包括以下三類：

‧外邪侵襲：手術金刃易損傷經絡、血脈與臟腑，導致瘀血阻滯；麻醉藥物可能影響元神與脾胃功能；術中體表暴露可能感受風寒；或術中失血導致胃腸血流不足，進而使臟腑失養。

‧脾胃虛弱：術前若久病體弱、飲食失調或長期臥床，常導致脾胃運化功能受損，升清降濁失司。

‧情志失調：術前恐懼、焦慮等不良情緒易致肝氣鬱結，肝鬱乘脾，引發脾胃運化失職。

中醫調理思路參考

　　《指南》作為循證醫學指南，為中西醫結合防治POGD提供了參考方向，其推薦的中醫相關調理方向如下，僅供臨床參考：

‧中藥方劑：須根據辨證結果選用合適方劑加減，例如腹部術後出現麻痹性腸梗阻，可參考使用大承氣湯、四磨湯加減；膽囊及胃腸腫瘤術後腹瀉，可參考使用補中益氣湯、參苓白術散加減；消化道腫瘤術後胃癱，可參考使用香砂六君子湯、半夏瀉心湯加減。

‧中醫外治法：可參考使用針刺（推薦主穴包括足三里、天樞、上巨虛等）、穴位貼敷（推薦穴位包括足三里、神闕等）、中藥灌腸（如大承氣湯類方）等方式，可單用或聯合中藥內服。

‧穴位刺激：電針、經皮穴位電刺激、耳穴貼壓等方式可用於防治術後惡心嘔吐，常用參考穴位包括合谷、內關、足三里等。

　　根據《指南》匯總的系統評價數據，上述中醫調理方式在臨床應用中，或有助於縮短術後首次排氣、排便及腸鳴音恢復時間，提高相關症狀的改善率，且安全性良好，多數患者對此類調理方式的接受度較高（願意接受率超78%）。

•合谷/天樞穴 按摩科普•

　　以下內容為日常保健科普，不能替代術後正規醫療方案（僅供日常紓緩參考）。若出現術後不適，應優先諮詢主治醫師或註冊中醫，由專業醫師根據個人情況訂定正規治療方案。按摩過程中如感不適，應立即停止操作。

‧合谷穴

定位：在手背第1、2掌骨之間，約平第2掌骨橈側中點處（俗稱「虎口」凹陷中），按壓時多有明顯痠脹感。

按摩方法：用拇指腹垂直按壓穴位，力度以自身能耐受的痠脹感為宜，每次按壓1至2分鐘，雙手交替進行，每日可以根據情況重複2至3次。

保健提示：常用於緩解術後惡心、嘔吐等不適。

‧天樞穴

定位：在腹部，臍中（肚臍）旁開2吋處（約自身食指、中指、無名指三指併攏的寬度），左右各一穴。

按摩方法：用雙手拇指指腹分別按壓兩側穴位，或用手掌繞臍周作順時針方向環繞按摩，涵蓋天樞穴區域，每次1至3分鐘，力度需輕柔，避免直接用力按壓術後傷口及周邊區域。

保健提示：常用於輔助改善腹脹、排便不暢等不適。

香港中文大學
中醫學院講師
蔡瑞珩

