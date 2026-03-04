李居明 - 脫胎換骨入三月 拍枱九下行好運 | 李居明大師會客室

轉眼間進入三月，2026年竟然已經過了六分之一。我必須提醒大家，明日3月5日是一個今年重要的轉折點。不但是傳統的「驚蟄」，更正式進入辛卯月。在傳統文化中，驚蟄是讓你「脫胎換骨」的大日子，只要做對儀式，令你全年行好運。



「驚蟄」古稱「啟蟄」，「蟄」代表動物冬眠躲藏。漢代時為避漢景帝劉啟之諱，才改名為「驚」。春雷初響，震動大地，驚醒了冬眠中的蛇蟲鼠蟻，紛紛出洞，後被引申為現實中的小人與霉運。鵝頸橋底「打小人」就成了驚蟄的傳統文化。



很多人問我，如果不方便去鵝頸橋，有沒有簡單的方法防小人？有一個俗信，不用擇時辰，「拍枱九下」，你就可以安然度過。這個儀式能在磁場上起到威懾小人的作用。特別是今年犯太歲的馬肖、鼠肖、牛肖及兔肖，以及金牛座、水瓶座及獅子座的朋友，這九下更不可少。



其實，「拍枱九下」是源自古代的青天大老爺在驚蟄這天會用驚堂木拍枱九下，以壓住小人官非盜賊，這官場習慣後來演變成用鞋拍打枱面的民間打小人俗信！



除了「拍枱」，還要吃可「脫胎換骨」的食物，在驚蟄這天剝一些有殼的東西，譬如剝雞蛋、剝花生、剝蝦蟹、剝龍眼乾或瓜子等帶殼的乾果等，只要有「剝殼」這個動作，都是「脫胎換骨」的好意頭。古代人更講究吃「三層肉」（五花腩或燒肉），因為有脆皮，象徵紅皮赤壯，鴻運當頭。



驚蟄是脫胎換骨之日，做任何喜事都是最好的。但唯一不宜結婚，亦不宜去山區森林，以防蛇咬。



謹記明日驚蟄「拍枱九下」驅趕小人，提醒自己要甦醒了，不要懶惰，有計劃馬上去做，真正做到脫胎換骨入三月！香港長壽雜誌《奇聞》創刊38周年紀念號明日出版，篇篇猛稿，全港報攤有售！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明