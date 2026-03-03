李純恩 - 老先生的自尊 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
4小時前
內容

　　視頻畫面上見一輛光鮮的高級轎車停在倫敦一間酒店門前，司機下車開門，車上下來一個貴族老紳士，字幕打出來，是一個名門望族的成員，年紀在八九十歲之間，西裝筆挺，因為年紀大，下車動作有些遲緩，落了地步履也有些蹣跚，他繞過車子走到酒店大門口，台階上有個歲數看起來跟他差不多的貴族老頭在等候，耐心等他一步一步上了台階，兩人寒暄了兩句，轉身慢慢往裏走去，腿腳都不大利索。

　　看到這裏，並非想了解兩位老先生甚麼事情，而是在他們身旁，既有司機，也有酒店工作人員，看見老先生行動不大利索，卻沒有一個人殷勤上前攙扶，硬是由得他一步步自己走。

　　這在中國就不行了。在中國，年紀略大一點，只要有點身份的，比如甚麼協會的主席，甚麼大會的代表之類，走到哪裏一定有人在旁攙扶，有時一邊有人扶，有時兩邊兩個人扶。這好像成了一種規格，好像不被這麼扶一把便顯示不出德高望重的身份。於是經常會看到一個本來腿腳沒有毛病走路很利索的老頭，在前呼後擁中幾乎被架起來走，非常滑稽，十足異相。

　　這便是中國式的尊敬方式，卻沒想到其實許多老先生並不樂意被人隨便攙扶，比如我就見過好幾次有人想扶查良鏞先生走路，被他一手推開。我的另一位舊老闆何文法先生也是這樣，想去扶他走路，一定被他推開。這既是關乎舒不舒服的事情，也關乎老先生的自尊，好端端你湊上來攙扶個甚麼！

李純恩

