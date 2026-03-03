KellyChu - 今起帶你「品味」東南亞 麥當勞「辣椒蟹醬包」「叻沙風味醬」驚喜登場 | Executive日記

繼推出馬來西亞麥當勞人氣第一嘅「辣辣麥炸雞」，香港麥當勞今日起發售全新惹味東南亞系列，帶嚟多款全新美食包括：「辣椒蟹醬煎蛋雞腿包」、「南洋叻沙風味麥樂雞醬」、「冬蔭功風味Shake Shake粉」、「番石榴椰果梳打」，以及再次限時登場嘅「黑糯米批」，為大家締造充滿新鮮感嘅星馬泰味覺之旅！



「黑糯米批」回歸



「辣椒蟹醬煎蛋雞腿包」以經典新加坡美食辣椒炒蟹嘅醬汁作靈魂，採用番茄、辣椒、香茅、南薑、石栗、蝦醬及多種香料炮製而成，帶來微辣開胃滋味，加上脆邊煎蛋及爽脆羅馬生菜，配搭香脆多汁特大原塊雞腿肉，層次豐富，惹味至極，令人食指大動。另一新加坡「猛將」－－「南洋叻沙風味醬」亦全新登場，集椰香及微辣味道於一身，為經典麥樂雞帶來充滿異國風情新滋味。



同樣全新嘅「冬蔭功風味Shake Shake粉」及「番石榴椰果梳打」令人猶如置身泰國。「冬蔭功風味Shake Shake粉」酸辣惹味，絕對係金黃薯條嘅最佳拍檔；「番石榴椰果梳打」則搭配迷你椰果，入口香甜清爽。此外，極具泰式風味嘅「黑糯米批」再次限時登場，以香脆批皮包裹甜絲絲嘅椰漿黑糯米餡料，豐富口感為盛宴劃上圓滿句號。



為慶祝全新惹味東南亞系列登場，麥當勞App用戶更專享積分獎賞優惠：只需以$17加1000分或$32加500分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿包套餐」，試食只限今天！同日起，麥當勞App亦推出「辣椒蟹醬煎蛋雞腿包套餐減$3」、「$29麥樂雞（6件）超值套餐配全新南洋叻沙風味醬」及「$11.5黑糯米批」等優惠；更可加$9.5升級至「大大啖組合」以享大薯條配「冬蔭功風味Shake Shake粉」及「番石榴椰果梳打」。



KellyChu



極具泰式風味嘅「黑糯米批」再次登場。