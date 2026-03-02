李夢 - 茶中風雅 | 在島上讀書

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢
6小時前
生活 專欄
　　讀鄭培凱教授新著《從來佳茗似佳人：中國茶道的審美境界》，宛若品茗細酌，回甘綿長。

　　鄭教授講述中國傳統文化的系列著作每每「小中見大」，書畫、戲曲、建築及至飲食種種風物雅趣，信手拈來，涵蓋廣闊。他善用溫潤詩意的文字將中華千百年悠悠文明拆解為可親可感的日常，下筆兼具厚度與溫度，讀來如閒聊漫談，又可品咂出深遠意味。

　　新書中，鄭教授追溯飲茶之緣起，從前秦至唐再至宋明，梳理中國茶文化遷變流轉，兼談不同年代文人唱和乃至民情百態。他說茶，又不僅僅說茶，而是將其置於更廣闊的歷史文化背景中，訪古問今間，將品茗與詩詞、書畫、器物之美熔於一爐，細火慢烹。

　　不論陸羽《茶經》的古拙，宋代點茶的意趣，抑或明清炒青技藝背後的創新與多元，茶中風雅迤邐，百談不厭。東坡先生名句「從來佳茗似佳人」，不僅是書名的靈感之源，也是貫穿全書的審美意趣－－中國人飲茶，不但為解渴解乏，更為追求文化藝術及至精神層面的愉悅。茶，不止是飲品，更是美與哲思的承載。

　　對於日日忙碌的香港人來說，翻讀本書，若打開一份緩解身心疲憊的良方。在茶意與文思的交融中，覓得自在與豐盈。

李夢

