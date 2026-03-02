Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 強陣風每小時可達135公里 冷鋒襲港 元宵恐迎「石湖風」 | Executive日記

KellyChu
6小時前
生活 專欄
最近幾日天陰陰，落起毛毛雨，風勢令天氣再添幾分寒意。天文台預測，一道冷鋒會在今天晚上至明天早上橫過華南沿岸，帶來驟雨，氣溫稍為下降。若天氣情況符合某些條件，有機會出現雷暴或颮線等強對流天氣，造成俗稱「石湖風」的強陣風。明日適逢元宵佳節，天文台提醒市民注意天氣變化。

　　天文台指，當東北季候風碰上偏南氣流，兩者氣溫差異足夠大的情況下，有機會形成冷鋒。如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，更有可能出現雷暴甚或颮線等強對流天氣，形成所謂「石湖風」。

　　「石湖風」一般指從北面突然吹襲的狂風暴雨，可說是颮線引致陣風的一種俗稱。颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶。除了大雨及猛烈雷暴外，颮線移動快速及破壞力強，所經之處更會出現風向突變和風速急增的現象。例如2005年5月9日葵涌的「石湖風」錄得高達每小時135公里的陣風，部分在該區貨櫃碼頭的貨櫃被吹倒，導致一人死亡，兩人受傷。

