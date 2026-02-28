何明新 - 記憶裏的海傍警署鴨蛋街和花布街 | 猛料阿Sir講古

八十年代在海傍Waterfront警署駐守，警署位於林士街停車場閣樓，後遷至新建成的海傍警署大樓，現已併入中區警署。有兩條現已消失的街道，有一條同事（特別是女同事）很喜歡行（巡邏/行咇Beat），而另一則怕怕，特別在入黑後，甚至視之為畏途。



同事很喜歡行的「永安街」，俗稱「花布街」，顧名思義是賣布的街，集中了六七十間專門售賣綾羅綢緞、呢絨和來自世界各地布疋的布行。那時成衣不像今天普遍，很多人喜歡到「花布街」買布交洋服舖或服裝店度身造衫，甚至自己車（縫製衣服），在中區上班的男男女女喜歡在午飯後到花布街看布料及購買適合自己的。下午茶後，很多女士、有些闊太帶同媽姐來逛和挑選合適的布料。



香港七八十年代蓬勃的紡織及製衣業帶旺了布業，可惜到了八十年代中，香港經濟轉型，很多製衣廠搬到內地，布業也逃不過走下坡的命運。九十年代初，1988年成立的土地發展公司Land Development Corporation （土發公司）收購花布街及附近幾條街作重建為「中環中心」，在推土機下，只有10多戶不足一半布舖獲安置到前身為「上環街市」，被列為法定古蹟的「西港城」一樓繼續經營。2025年尾亦因「西港城」進行大規模復修工程，所有布舖相繼遷出，「花布街」買布便成絕響。



同事不喜歡行的「永勝街」，俗稱「鴨蛋街」，是一條有很多蛋舖，專門賣及批發雞蛋、鴨蛋、鹹蛋和皮蛋的街道，我駐守時這裏的販商主要是鶴佬（海陸豐）人，我小時候鄰居有鶴佬人，懂一些鶴佬話，所以同他們「有偈傾」，賣蛋能成行成市的主要原因是以往未填海前，海邊停泊了很多漁船，漁民需要大量鴨蛋蛋白，魚網以麻製成，打魚後，用淡水清洗，然後掛於棚架上曬乾，每隔數月，需在魚網塗上鴨蛋白，使魚網變得堅硬耐用。隨着填海，麻質漁網被尼龍網取代，不用塗上鴨蛋白，靈活的蛋商把生意轉型為批發各類食用蛋和特別的蛋產品，例如溏心松花皮蛋和雙黃鹹蛋等。但無可避免在處理和運送過程中，有些打破掉到路上而蛋汁流到兩側的明渠，特別在晚上引來很多老鼠和曱甴，甚至發出臭味，街道以麻石砌成，非常濕滑和難行，容易滑倒。可惜「鴨蛋街」最後命運和「花布街」一樣，在中上環重新規劃時，街道在1992年被清拆，成為上環新紀元廣場和中遠大廈。一些蛋舖遷到西區副食品批發市場，其他各散東西，昔日鴨蛋街的盛況和味道只留在回憶中。



何明新